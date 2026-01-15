Kanzler Merz fordert: Deutsche sollen lÃ¤nger arbeiten

CDU-Kanzler Friedrich Merz will, dass die Deutschen lÃ¤nger arbeiten und dadurch lÃ¤nger seinen BRD-Staat mit Steuern versorgen. Gleichzeitig hat Merz selbst in seinem langen Leben vor allem als Politiker und als Mitglied in zahlreichen AufsichtsrÃ¤ten, BeirÃ¤ten und VerwaltungsrÃ¤ten herumgesessen, anstatt hart zu arbeiten.

Merz will Arbeitszeitgesetz streichen

Nun hat er beim Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammer (IHK) einen gefÃ¤hrlichen Vorschlag zum Abbau von BÃ¼rokratie gemacht. Auf die Frage, welches Gesetz er am liebsten streichen wÃ¼rde, antwortete Merz: “Ich wÃ¼rde wahrscheinlich das Arbeitszeitgesetz streichen.” Zur BegrÃ¼ndung fÃ¼hrte der Kanzler aus, das Arbeitszeitgesetz sei “ein klassisches Beispiel, wo die Betriebsparteien und Tarifvertragsparteien alles regeln kÃ¶nnen, was der Gesetzgeber nicht regeln muss”. An die anwesenden Wirtschaftsvertreter gerichtet ergÃ¤nzte Merz: “Im Ãœbrigen, hier im Saal wird wahrscheinlich kaum jemand sitzen, der sich daran hÃ¤lt”.

Merz verwies auf die Schweiz und behauptete, dort wÃ¼rden die Menschen im Jahr rund 200 Stunden mehr arbeiten als in seiner BRD. Er “erkenne keine genetischen GrÃ¼nde”, warum das nicht auch Deutschen mÃ¶glich sein sollte. So mancher Beobachter mag sich gedacht haben: Vielleicht, weil einem das erarbeitete Geld in der Schweiz nicht so krass wegbesteuert wird wie in der BRD?

Merz glaubt an Aufschwung

Sowohl die Welt als auch die Bild griffen das Thema auf. Sie erinnerten auch daran, dass das Arbeitszeitgesetz nach Darstellung des Bundesarbeitsministeriums zwei zentrale Ziele verfolgt. Und zwar sowohl den Schutz der Arbeitnehmer als auch zugleich ausreichende FlexibilitÃ¤t fÃ¼r Unternehmen. Es begrenzt unter anderem die tÃ¤gliche HÃ¶chstarbeitszeit und schreibt Mindestpausen vor. Im Koalitionsvertrag haben CDU und SPD angekÃ¼ndigt, kÃ¼nftig eine wÃ¶chentliche statt einer tÃ¤glichen HÃ¶chstarbeitszeit zu ermÃ¶glichen. Gewerkschaften stehen diesen PlÃ¤nen skeptisch gegenÃ¼ber.

In seiner Rede zeichnete Merz ein optimistisches Bild der wirtschaftlichen Lage. Es gebe erste Anzeichen fÃ¼r einen Aufschwung, etwa durch steigende AuftragseingÃ¤nge und einen starken Zuwachs an Jungunternehmen. Bis Ende 2026 mÃ¼ssten “ordentliche Wachstumsraten” von mehr als einem Prozent erreicht werden. Trotz innerkoalitionÃ¤ren Debatten werde die Regierung Entscheidungen treffen, “die dieses Land fit machen auch fÃ¼r die nÃ¤chsten Jahre und Jahrzehnte”. Auf konkreten Zahlen und Fakten basiert sein Lagebild jedoch nicht. Und gÃ¤be es tatsÃ¤chlich eine Aussicht auf Verbesserung, mÃ¼sste Merz die Leute nicht darauf drÃ¤ngen, lÃ¤nger zu arbeiten.