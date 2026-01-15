Linken-Vorschlag abgelehnt: Ramallah wird vorerst nicht Partnerstadt

Der Vorschlag der linken Politikerin Elif Eralp, die palÃ¤stinensische Stadt Ramallah im Westjordanland zur Partnerstadt von Berlin zu machen, wurde, wie die B.Z. berichtet, vom Senat im Roten Rathaus abgelehnt. Zumindest vorerst. Denn die 45-jÃ¤hrige Politikerin hÃ¤lt weiterhin an dem Vorhaben fest.

Berlin droht linke BÃ¼rgermeisterin

“Falls mich im nÃ¤chsten Jahr die Berliner zur BÃ¼rgermeisterin wÃ¤hlen, werde ich mich dafÃ¼r einsetzen”, bekrÃ¤ftigte Eralp bereits im Dezember. Ihre Chancen, dieses Ziel zu erreichen, stehen ziemlich gut. Laut den Wahlumfragen liegt die Linkspartei nur knapp hinter der CDU und wird aller Voraussicht nach zweitstÃ¤rkste Kraft in Berlin. Zusammen mit SPD und GrÃ¼nen kÃ¤me die Linke bei einer Koalition auf mehr als 40 Prozent, wÃ¤hrend CDU und AfD gemeinsam knapp weniger als 40 Prozent erreichen wÃ¼rden. Die Zahlen variieren natÃ¼rlich leicht, je nach Umfrage.

Jedoch ist es ohnehin sinnlos, CDU und AfD zusammenzurechnen, da die links gedrehte Union von Noch-BÃ¼rgermeister Kai Wegner niemals mit der AfD koalieren wÃ¼rde. Eher wÃ¼rden Linke, GrÃ¼ne und SPD koalieren. Wobei man sich, sollte die AfD massiv zulegen, gewiss auch nicht zu schade wÃ¤re, auch noch die CDU in eine Blockparteien-Koalition mit ins Boot zu holen.

CDU engagiert beim “Christopher Street Day”

Besagte CDU macht ohnehin fast alles mit, was die Linken wollen. Deren BÃ¼rgermeister Wegner nimmt mit Freuden am “Christopher Street Day” teil, aber wenn es einen Stromausfall durch einen linksradikalen Terroranschlag gibt, spielt er lieber Tennis. Nach dem Tennis-Vorfall dÃ¼rfte er bei noch mehr Berlinern unten durch sein und in den Umfragen weiter verlieren. Was aber kaum einen Unterschied macht, denn nur in Nuancen ist man in der CDU gegen das linke Treiben. Eine dieser kleinen Nuancen ist nun eben die hier thematisierte StÃ¤dtepartnerschaft mit Ramallah.

Dieser Linkspartei-Idee steht man “arg skeptisch bis ablehnend” gegenÃ¼ber, denn “MaÃŸstab fÃ¼r StÃ¤dtepartnerschaften” sind angeblich “gemeinsame Werte wie Menschenrechte, Demokratie, Toleranz und Rechtsstaatlichkeit”. “Sie werden nur geschlossen, wenn mit der jeweiligen Stadt langjÃ¤hrige, substanzielle Kooperationen bestehen”, behauptete Florian Graf von der CDU in seiner Funktion als Chef der Senatskanzlei laut der B.Z.

PalÃ¤stinenser interessiert das nicht

Berlin unterhÃ¤lt unter anderem StÃ¤dtepartnerschaften mit Istanbul (TÃ¼rkei), Peking (China) und Taschkent (Usbekistan). Sollte man hier noch nachfragen wegen “Menschenrechte, Demokratie, Toleranz und Rechtsstaatlichkeit”? Nein, denn das sind ohnehin bloÃŸ WorthÃ¼lsen der Altparteien. Der Hauptgrund fÃ¼r die Ablehnung der CDU scheint ein anderer zu sein.

Graf zufolge besteht bei den PalÃ¤stinensern auch gar kein Wunsch nach einer derartigen Kooperation mit Berlin. “Weder der Senat noch die Stadt Ramallah haben den Wunsch nach einer StÃ¤dtepartnerschaft geÃ¤uÃŸert”, erklÃ¤rte der CDU-Politiker. “Zwischen Ramallah und Berlin bestehen keine belastbaren Kontakte. Daher besteht nach Auffassung des Senats kein Anlass, Bedingungen einer entsprechenden Partnerschaft zu prÃ¼fen”.