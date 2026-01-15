NiederlÃ¤ndische Journalistin darf nicht nach GroÃŸbritannien

Eva Vlaardingerbroek ist Ã¼ber die Grenzen der Niederlande hinaus als Journalistin und Aktivistin bekannt. Sie berichtet klar und deutlich Ã¼ber die bunten ZustÃ¤nde in Westeuropa und prangert die negativen Folgen von Islamisierung und Masseneinwanderung an. Nun darf sie nicht nach GroÃŸbritannien einreisen.

ETA verweigert die Einreise

Wie Apollo News berichtet, lehnte die linke Regierung des Vereinigten KÃ¶nigreichs ihre elektronische Reiseautorisierung ab. Im Artikel heiÃŸt es: “FÃ¼r EU-BÃ¼rger genÃ¼gt im Regelfall fÃ¼r einen Aufenthalt von bis zu sechs Monaten eine ‘Electronic Travel Authorisation’ (ETA) zur Einreise ins Vereinigte KÃ¶nigreich. Die ETA der NiederlÃ¤nderin wurde ab dem 13. Januar 2026 verweigert”.

Das Problem ist, dass die niederlÃ¤ndische Journalistin ohne Visum nicht mehr ins Land einreisen darf. Doch ob sie ein Visum erhalten wÃ¼rde, selbst wenn sie es beantragen wÃ¼rde, bleibt zweifelhaft. Denn als Grund fÃ¼r den Widerruf behauptete die BehÃ¶rde allen Ernstes: “Ihre Anwesenheit im Vereinigten KÃ¶nigreich wird nicht als dem Ã¶ffentlichen Interesse dienlich angesehen.” Einen Einspruch gegen den Widerruf der BehÃ¶rde kann die mainstream-kritische Journalistin nicht einlegen.

NiederlÃ¤nderin kritisierte Premierminister Starmer

Vlaardingerbroek vermutet einen politischen Hintergrund bezÃ¼glich ihrer Ablehnung. Am 9. Januar 2026 kritisierte sie nÃ¤mlich die linke Regierung GroÃŸbritanniens auf X (vormals twitter) mit deutlichen Worten: “Keir Starmer will unter dem Vorwand der ‘Frauensicherheit’ hart gegen X vorgehen, wÃ¤hrend er selbst die fortgesetzte Vergewaltigung und TÃ¶tung britischer MÃ¤dchen durch Migrantenbanden zulÃ¤sst. BÃ¶ser, verabscheuungswÃ¼rdiger Mann.”

Ob der Kommentar auf X tatsÃ¤chlich der Grund fÃ¼r die Ablehnung ist, lÃ¤sst sich laut Apollo News nicht nachweisen. Allerdings gibt das Medium zu bedenken, dass “das Vereinigte KÃ¶nigreich als besonders streng” gilt, “wenn es um Aktivisten aus dem rechten Umfeld geht. So verweigerte das Land bereits die Einreise von Lauren Southern”, die mit ihrem Film “Farmlands” auf das Leid weiÃŸer Farmer in SÃ¼dafrika aufmerksam machte. Unzensuriert berichtete darÃ¼ber, wie Southern, die nie jemandem etwas getan hat, als “Terroristin” festgenommen und abgeschoben wurde. Nicht unerwÃ¤hnt bleiben soll hier, wie das System in GroÃŸbritannien gegen einheimische Ãœberfremdungskritiker vorgeht: Stichwort Tommy Robinson. Anscheinend verstehen einige britische Politiker George Orwells Dystopien als Utopien.