Industriestrompreis: Warnung vor â€žpolitischem Taschenspielertrickâ€œ

Die Bundesregierung aus Ã–VP, SPÃ– und Neos hat im Ministerrat beschlossen, in einem Jahr einen gedeckelten Industriestrompreis von fÃ¼nf Cent pro Kilowattstunde einzufÃ¼hren.

Regieren mit angezogener Bremse

Die MaÃŸnahme soll laut Regierung die heimische Industrie entlasten, Planungssicherheit schaffen und den Standort im internationalen Wettbewerb stÃ¤rken. Aber erst ab 2027, bis dahin muss die Wirtschaft irgendwie Ã¼berleben.

Finanziert werden sollen die rund 250 Millionen Euro pro Jahr Ã¼ber einen zusÃ¤tzlichen Beitrag der Energiewirtschaft.

Kritik von Energiewirtschaft

Was die Koalition als â€žmassive Entlastungâ€œ verkauft, stÃ¶ÃŸt allerdings auf scharfe Kritik, insbesondere von FPÃ–-Seite, aber auch von der Energiewirtschaft.

Die Argumente der Kritiker laufen im Kern darauf hinaus, dass die MaÃŸnahme zu spÃ¤t kommt, zu schwach wirkt, falsch finanziert ist und keine echte industrie- und energiepolitische Gesamtstrategie ersetzt.

â€žPolitischer Taschenspielertrickâ€œ

FÃ¼r FPÃ–-Industriesprecher Axel Kassegger und den stellvertretenden FPÃ–-Energiesprecher Paul Hammerl ist das Paket kein Durchbruch, sondern lediglich Symbolpolitik:

TatsÃ¤chlich handelt es sich aber einmal mehr um eine Ansammlung von AnkÃ¼ndigungen, deren konkrete Umsetzung, Dauer und Wirksamkeit vÃ¶llig offen bleiben.

FÃ¼r sie ist der Industriestrompreis â€žbei genauer Betrachtung einmal mehr ein politischer Taschenspielertrick statt eine ernsthafte Entlastung fÃ¼r die heimische Wirtschaftâ€œ.

Strompreis auf HÃ¶chstniveau

Der Industriestrom ist im Zuge der hausgemachten und der EU-Energiepolitik stark gestiegen. In Ã–sterreich liegt er deutlich Ã¼ber dem Niveau vieler Konkurrenzstandorte.

Vor diesem Hintergrund sei die MaÃŸnahme â€žvollkommen unzureichendâ€œ, zumal sie sich â€žan vagen Orientierungswertenâ€œ orientiere und keine â€žklare und langfristige Entlastungâ€œ schaffe, so die FPÃ–.

Vorbild halbherzig Ã¼bernommen

Ausgangspunkt des Ã¶sterreichischen Projekts ist der Industriestrompreis beim groÃŸen Bruder. Die Bundesrepublik Deutschland hat von der EU-Kommission bereits grÃ¼nes Licht fÃ¼r einen auf fÃ¼nf Cent gedeckelten Strompreis fÃ¼r energieintensive Branchen erhalten.

Ã–sterreichs Industrie drÃ¤ngte daraufhin die Regierung, nachzuziehen, um Wettbewerbsnachteile zu vermeiden.

Kein Befreiungsschlag

In Ã–sterreich dÃ¼rfte die Industrie fÃ¼r am Terminmarkt beschafften Strom ab 2027 nach derzeitigen Erwartungen rund sieben bis acht Cent pro Kilowattstunde bezahlen. Die geplante Entlastung von fÃ¼nf Cent â€“ bei gleichzeitigen EinschrÃ¤nkungen durch EU-Beihilferegeln â€“ ist aus Sicht der FPÃ– ein kleiner Schritt, aber kein echter Befreiungsschlag.

Der noch dazu viel zu spÃ¤t kommt. So verweisen Kassegger und Hammerl darauf, dass Betriebe schon jetzt Investitionen verschieben oder Ã¼ber Produktionsverlagerungen nachdenken.

Finanzierung am Ende durch Kunden

Besonders umstritten ist die geplante Finanzierung. Die 250 Millionen Euro jÃ¤hrlich sollen â€žvollstÃ¤ndig durch einen zusÃ¤tzlichen Beitrag der Energiewirtschaftâ€œ gestemmt werden, wie es etwa in der Wirtschaftskammer-Kommunikation und in Regierungsaussagen heiÃŸt.

Die FPÃ– sieht darin ein riskantes Verschieben der Lasten, denn â€žam Ende zahlen diese Kosten einmal mehr indirekt die Kunden Ã¼ber hÃ¶here Preise und GebÃ¼hren.

Wirtschaft als Melkkuh

Die Stromwirtschaft zahlt heute rund fÃ¼nf Milliarden Euro pro Jahr an Steuern und Abgaben, zusÃ¤tzlich 200 Millionen Euro Ã¼ber den Energiekrisenbeitrag Strom, kÃ¼nftig rund 60 Millionen Euro fÃ¼r den Sozialtarif und geschÃ¤tzt 30 Millionen Euro fÃ¼r den Versorgungsinfrastrukturbeitrag, so GeneralsekretÃ¤rin Barbara Schmidt von der Interessensvertretung der E-Wirtschaft. â€žDie Belastungsgrenze ist damit lÃ¤ngst erreichtâ€œ, so Schmidt. Sie warnt zudem vor einem Einbruch der Investitionen.

Regierung feiert sich

Die Regierung verweist auf ein ganzes BÃ¼ndel an MaÃŸnahmen: den angekÃ¼ndigten Industriestrompreis, die VerlÃ¤ngerung der Strompreiskompensation fÃ¼r energieintensive Betriebe, den vom Verbund angekÃ¼ndigten â€žÃ–sterreich-Tarifâ€œ fÃ¼r Haushalte unter zehn Cent je Kilowattstunde, MaÃŸnahmen zur Beschleunigung von Verfahren und definierte SchlÃ¼sseltechnologien mit bis zu 2,6 Milliarden Euro aus dem Forschungs-, Technologie- und Innovationspakt.

Viel heiÃŸe Luft

IV-PrÃ¤sident Georg Knill spricht von einem â€žentscheidenden Instrument, um Produktionsstandorte, WertschÃ¶pfung und ArbeitsplÃ¤tze in Ã–sterreich abzusichernâ€œ. Wirtschaftskammer-PrÃ¤sidentin Martha Schultz nennt die Industriestromabsicherung ein â€žwichtiges Signalâ€œ und betont, die Industrie erhalte â€žendlich Planungssicherheitâ€œ.

Keine Substanz hinter Entscheidungen

SPÃ–-Energiesprecher Alois Schroll freut sich Ã¼ber â€žneues Jahr, neue Entlastungen.â€œ Die die FPÃ– gleich entlarvt: Denn das â€žGÃ¼nstiger-Strom-Gesetzâ€œ, die Senkung der ElektrizitÃ¤tsabgabe und der Verbund-â€žÃ–sterreich-Tarifâ€œ beruhen nicht auf strukturellen Reformen, â€žsondern auf einer freiwilligen Tarifentscheidung eines staatsnahen Konzernsâ€œ. Die Regierung reiht Einzelaktionen und PR-taugliche Tarife aneinander, ohne die zugrunde liegenden Kostenstrukturen zu verÃ¤ndern.

Was die FPÃ– stattdessen fordert

Die freiheitliche Kritik richtet sich nicht gegen gÃ¼nstigere Strompreise an sich, sondern gegen den Weg dorthin. Die Bundesregierung solle nach Ansicht der Freiheitlichen endlich an die strukturellen Treiber der hohen Energiepreise heran â€“ sowohl auf nationaler als auch auf europÃ¤ischer Ebene.

Gegenmodell greift aus

Kassegger und Hammerl umreiÃŸen das Gegenmodell der FPÃ– so: eine nachhaltige Senkung der Energieabgaben, den Abbau kostentreibender Umlagen, echten Wettbewerb am Strommarkt und eine Energiepolitik, die Haushalten wie Betrieben dauerhaft leistbare Preise garantiert.

Damit stellen sie den Industriestrompreis in einen grÃ¶ÃŸeren Kontext: Solange COâ‚‚-Bepreisung, EU-Regulierung und nationale Abgabenstrukturen unangetastet bleiben, wird jeder temporÃ¤re Tarifdeckel fÃ¼r einzelne Branchen nur ein teurer, aber begrenzter Effekt bleiben.