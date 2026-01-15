Deutschland hat nach dem ergebnislosen Krisentreffen zwischen den USA, DÃ¤nemark und GrÃ¶nland in Washington angekÃ¼ndigt, noch am heutigen Donnerstag ein Erkundungsteam der Bundeswehr nach GrÃ¶nland entsenden zu wollen. DarÃ¼ber berichten sowohl der Merkur als auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Marode Bundeswehr gegen Atommacht?

Die Frage ist nur: Was soll das bringen? Deutschland mobilisierte wÃ¤hrend des Zweiten Weltkriegs rund 17,3 Millionen Soldaten fÃ¼r die Wehrmacht, wobei die TruppenstÃ¤rke im Laufe des Krieges schwankte, von etwa 4,5 Millionen zu Beginn (1939) bis zu einem HÃ¶hepunkt, an dem die Gesamtzahl der eingezogenen Personen â€“ einschlieÃŸlich Waffen-SS â€“ auf mehr als 18 Millionen anstieg, aber nie alle gleichzeitig im Einsatz waren. Diese Millionen konnten es damals nicht mit den USA und der Sowjetunion aufnehmen, wobei sich die heutige BRD ja auch Ã¼ber die Ukraine in einem Stellvertreterkrieg mit Russland befindet.

Dazu kommt, dass die Amerikaner tausende von Atomwaffen besitzen und die BRD gar keine hat. DafÃ¼r hat die BRD marode Kasernen, wie der Tagesspiegel und die SÃ¼ddeutsche Zeitung berichten. Einige Soldaten aus diesen lausig ausgerÃ¼steten Kasernen werden am heutigen Donnerstag nach GrÃ¶nland geschickt. Vorgesehen ist der Einsatz von ganzen 13 BundeswehrangehÃ¶rigen, die mit einem Transportflugzeug vom Typ Airbus A400M nach Nuuk geflogen werden sollen.

AfD-WÃ¤hler skeptisch wegen GrÃ¶nland

Laut einer Umfrage der Welt will die Mehrheit der Deutschen angeblich GrÃ¶nland verteidigen. Lediglich die Mehrheit der befragten AfD-WÃ¤hler ist dagegen und betrachtet das Ganze mit Skepsis. Wohl auch nicht ohne Grund, denn wie diese Verteidigung eines fremden Landes dann in der Praxis auÃŸerhalb von Umfragen aussieht, kann man am Krieg in der Ukraine sehen. Hunderttausende Deutsche schimpfen online auf Putin und Russland; freiwillig an die Ostfront gemeldet haben sich in der realen Welt laut Bundestag knapp 100.

Nun will man sich neben Russland also auch noch mit den USA anlegen. Die Entsendung der 13 Soldaten erfolgt auf Einladung der dÃ¤nischen Regierung und ist zunÃ¤chst bis zum 17. Januar 2026 befristet. Ziel der Mission ist es nach Angaben des Verteidigungsministeriums, die Rahmenbedingungen fÃ¼r mÃ¶gliche militÃ¤rische BeitrÃ¤ge zur UnterstÃ¼tzung DÃ¤nemarks zu erkunden, etwa im Bereich der SeeraumÃ¼berwachung. Die Erkundung soll gemeinsam mit Soldaten weiterer europÃ¤ischer Partnerstaaten stattfinden.

Ergebnisloses Treffen in Washington

Hintergrund ist das Treffen der AuÃŸenminister DÃ¤nemarks und GrÃ¶nlands mit der US-Regierung in Washington, das ohne AnnÃ¤herung endete. DÃ¤nemarks AuÃŸenminister Lars LÃ¸kke Rasmussen erklÃ¤rte anschlieÃŸend, es bestehe eine “fundamentale Meinungsverschiedenheit”. US-PrÃ¤sident Donald Trump beharre auf dem Wunsch, GrÃ¶nland unter amerikanische Kontrolle zu bringen. Bereits vor dem Treffen hatte Trump den Ton verschÃ¤rft. Auf seiner Plattform Truth Social erklÃ¤rte er, die Vereinigten Staaten benÃ¶tigten GrÃ¶nland aus GrÃ¼nden der nationalen Sicherheit. Zugleich stellte er einen RÃ¼ckzug der USA aus der Nato in den Raum, sollten die VerbÃ¼ndeten seinen PlÃ¤nen nicht entgegenkommen.

Kurz nach dem ergebnislosen Ende der GesprÃ¤che begannen europÃ¤ische Staaten mit der Verlegung erster Soldaten nach GrÃ¶nland. In der Nacht landeten zwei MilitÃ¤rmaschinen der dÃ¤nischen Luftwaffe in Nuuk und auf dem StÃ¼tzpunkt Kangerlussuaq. An Bord befanden sich neben dÃ¤nischen auch franzÃ¶sische Soldaten. Die Frage lautet, ob die EU sich ernsthaft mit den USA anlegen wollen? Und: WÃ¼rde sich die USA in so einem Fall mit Russland verbÃ¼nden?