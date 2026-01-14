Allein in den Jahren 2020 bis 2024 sollen 54.000 Algerier in Europa illegal eingewandert sein.

Foto: pixabay/ geralt

Algerien

14. JÃ¤nner 2026 / 15:13 Uhr

RÃ¼ckkehr statt IllegalitÃ¤t: Algerien will Landsleute zurÃ¼ck â€“ aber nur bestimmte

Der algerische PrÃ¤sident Abdelmadjid Tebboune will Landsleuten, die sich in Europa â€žin einer irregulÃ¤ren und prekÃ¤ren Situationâ€œ befinden, die RÃ¼ckkehr in die Heimat erleichtern. Allerdings nur junge.

Nur die Guten

Bei einer Sitzung des Ministerrats am vergangenen Sonntag kÃ¼ndigte er ein Dekret an, das eine Art Amnestie vorsieht – â€žunter der Bedingung, dass sie sich verpflichten, nicht rÃ¼ckfÃ¤llig zu werdenâ€œ, sprich nicht wieder auszuwandern.

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Nicht zurÃ¼cknehmen will Algerien aber jene Landsleute, die in Bluttaten sowie in Drogen- oder Waffenhandel verwickelt waren, â€žsowie jede Person, die mit auslÃ¤ndischen Sicherheitsdiensten zusammengearbeitet hat, mit dem Ziel, ihrer Heimat zu schadenâ€œ. Die darf sich Europa alle behalten.

Aufruf an â€žin die Irre gefÃ¼hrteâ€œ Jugend

FÃ¼r Tebboune seien viele junge Algerier â€žabsichtlich von Personen in die Irre gefÃ¼hrt worden, die glaubten, dem Staat schaden zu kÃ¶nnen, indem sie sie im Ausland gegen ihr Land instrumentalisiertenâ€œ, heiÃŸt es.

Ihnen will man entgegenkommen, obwohl seit 2009 die illegale Ausreise aus Algerien unter Strafe gestellt und mit bis zu sechs Monaten Haft bedroht ist.

GlÃ¼ck fÃ¼r Frankreich

Die RÃ¼ckkehrer sollen Ã¼ber die Konsulate im Ausland neue algerische PÃ¤sse erhalten. SchÃ¤tzungsweise leben 2,3 Millionen Algerier im Ausland, davon mehr als 1,5 Millionen in Frankreich.Â 

PrÃ¤sident seit sieben Jahren

Abdelmadjid Tebboune amtiert seit dem 19. Dezember 2019 als PrÃ¤sident Algeriens. Er war nach den Protesten der Hirakâ€‘Bewegung in einer von Teilen der Opposition boykottierten Wahl gewÃ¤hlt worden. Zuvor war er unter anderem Premierminister und Minister in mehreren Regierungen.Â 

Politisch steht Tebboune Ã¼berwiegend in der Tradition der linksgerichteten Nationalen Befreiungsfront (FLN), der ehemaligen Einheitspartei aus der Zeit des UnabhÃ¤ngigkeitskampfes. Er trat bei der PrÃ¤sidentschaftswahl 2019 zwar formal als unabhÃ¤ngiger Kandidat an, wird jedoch allgemein dem FLNâ€‘Lager zugerechnet.Â 

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