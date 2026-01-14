Wotschke und Krainer

Kai Jan Krainer (SPÃ–) und Sophie Wotschke (Neos) drÃ¼ckten sich in der ORF-Sendung “Report” vor dem Wort “Ã–VP”.

Foto: Screenshot / ORF ON

ORF

14. JÃ¤nner 2026 / 09:07 Uhr

SPÃ– und Neos haben Angst, das Wort â€žÃ–VPâ€œ in den Mund zu nehmen

Mutige Politiker sehen anders aus! Jedenfalls nicht so wie Kai Jan Krainer (SPÃ–) und Sophie Wotschke (Neos), beide FraktionsfÃ¼hrer ihrer Parteien im Pilnacek-U-Ausschuss, die sich in der ORF-Sendung â€žReportâ€œ um das Wort â€žÃ–VPâ€œ herumgedrÃ¼ckt haben. 

U-Ausschuss nicht Ã¶ffentlich

In der Sendung gestern, Dienstag, ging es nÃ¤mlich auch um die Frage, warum der parlamentarische Untersuchungsausschuss nicht Ã¶ffentlich Ã¼bertragen wird. Oft gefordert, aber nie umgesetzt. Der â€žReportâ€œ wollte nun wissen, wer Schuld daran ist, dass die Ã–ffentlichkeit nach wie vor nicht hautnah dabei sein darf, wenn die Befragungen durchgefÃ¼hrt werden – und stattdessen auf die oft verkÃ¼rzte Berichterstattung in den Medien angewiesen ist.

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“Da soll sich jeder ein Bild machen”

Kai Jan Krainer sagte im ORF, er habe den Eindruck, dass eine Fraktion das gar nicht wolle. Alle anderen wÃ¼rden sich wohl einigen auf Spielregeln. Auf die Nachfrage des Reporters, ob er mit der einen Fraktion die Ã–VP meinen wÃ¼rde, meinte Krainer:

Da soll sich jeder ein Bild machen. FÃ¼r mich ist das eh offensichtlich. 

Kein groÃŸes BefÃ¼rnis, LÃ¶sungen zu prÃ¤sentieren

Ã„hnlich reagierte auch Sophie Wotschke von den Neos. Manche Parteien dÃ¼rften kein groÃŸes BedÃ¼rfnis haben, LÃ¶sungen zu prÃ¤sentieren, wie man AusschÃ¼sse Ã¶ffentlich Ã¼bertragen kÃ¶nne, sagte sie. Nachfrage des ORF: â€žSie meinen die Ã–VP?â€œ Darauf Wotschke:Â 

Ich glaube, man kann das Scheitern nicht immer einer Partei zuordnen. 

Adressat der Kritik wird nicht genannt

Die offenkundige Angst, die Ã–VP als Ursache zu benennen, warum es noch immer keine Ã¶ffentlichen Ãœbertragungen der U-AusschÃ¼sse gibt, war fÃ¼r die ORF-Seher beÃ¤ngstigend. Es machte sich die Vermutung breit, dass SPÃ– und Neos die Schwarzen â€žschÃ¼tzenâ€œ, um die Verlierer-Ampel nicht zu gefÃ¤hrden. Kritik an einer Partei darf offenbar nur angedeutet werden, beim Namen darf man den Adressaten aber nicht nennen. 

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