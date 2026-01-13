Von â€žÃ–sterreich-Tarifâ€œ bleibt nicht viel Ã¼brig: Neues Billigstrom-Angebot versagt

Den neue â€žÃ–sterreich-Tarifâ€œ des Verbund-Konzerns soll fÃ¼r gÃ¼nstigen Strom sorgen â€“ die massiven Probleme des Strommarkts wird das groÃŸ angepriesene Projekt der Regierung allerdings nicht lÃ¶sen.

Verlierer-Ampel spricht von â€žkonsequentem Handelnâ€œ

Der neue Tarif des Verbund ab MÃ¤rz 2026 fÃ¼r alle Neu- und Bestandskunden sorge nicht nurÂ fÃ¼r ein gÃ¼nstiges Strompreisangebot, sondern stÃ¤rke vor allem auch denÂ Wettbewerb und schaffe damit wiederum gÃ¼nstigere Preise, erklÃ¤rte das Energieministerium. Die StÃ¤rkung des Wettbewerbs sei auch ein zentralesÂ Anliegen der jÃ¼ngsten Strommarkt-Reform,Â beispielsweise durch die “Strompreis-Runter-Garantie” oder transparentere Rechnung.

Niedrigere Preise und mehr Wettbewerb versprochen

Die Regierung rÃ¼hmt sich damit, konsequent gehandelt zu haben â€“ und â€žmit der Senkung der ElektrizitÃ¤tsabgabe, der DÃ¤mpfung der Netzkosten, der Reform des Strommarktes und klaren Garantien fÃ¼r faire Preiseâ€œ gesorgt zu haben. Der Ã–sterreich-Tarif des Verbund sei auf diesem Weg ein weiterer groÃŸer Schritt:

Er sorgt fÃ¼r deutlich niedrigere Energiepreise und stÃ¤rkt zugleich den Wettbewerb am Strommarkt. Genau diesen Anspruch haben wir auch an alle anderen Energieversorger mit Ã¶ffentlicher Beteiligung.

Hinter Billig-Tarif steckt keine echte Entlastung

Der angekÃ¼ndigte Preis liegt unter zehn Cent netto pro Kilowattstunde, brutto etwa zwÃ¶lf Cent (derzeit sind es noch 15 Cent, die Senkung soll ab MÃ¤rz erfolgen) â€“ doch der reine Strompreis umfasst nur 30 bis 50 Prozent der Gesamtkosten, der Rest sind Netzentgelte, Abgaben und Steuern. Zudem soll die Senkung nur bis Jahresende gelten. Laut E-Control-Tarifkalkulator bieten zudem bereits zahlreiche andere Anbieter lÃ¤nger Ã¤hnlich gÃ¼nstige Tarife unter zehn Cent pro Kilowattstunde an (der Verbund gibt an, etwa 400.000 Kunden zu beliefern, das sind rund zehn Prozent der heimischen Strombezieher). Bemerkenswert: Der mehrheitlich staatliche Verbund-Konzern unter dem Vorstandschef Michael Strugl (bis 2017 Ã–VP-Spitzenpolitiker in OberÃ¶sterreich) senkt erst jetzt, obwohl vergleichbare Preise marktÃ¼blich sind.

Probleme sind hausgemacht

Die Freiheitlichen sehen darin deshalb nur einen begrenzten Einzelschritt ohne nachhaltige Wirkung, der die strukturellen Probleme des Ã¶sterreichischen Energiemarkts nicht lÃ¶st. Diese Probleme seien hausgemacht durch jahrelange falsche energiepolitische Entscheidungen von Ã–VP-Regierungen. â€žWer heute einen minimalen Preisnachlass als groÃŸen Wurf verkauft, versucht lediglich, von den eigenen VersÃ¤umnissen und Fehlentscheidungen abzulenkenâ€œ, erklÃ¤rten die beiden FPÃ–-Energiesprecher Axel Kassegger und Paul Hammerl.

Echte Reformen, Ehrlichkeit und langfristige Entlastungen

Ohne Reform des europÃ¤ischen COâ‚‚-Handels, Ehrlichkeit bei der Strompreisbildung und langfristige Entlastung fÃ¼r Industrie sowie Haushalte verliere Ã–sterreich laufend WettbewerbsfÃ¤higkeit. Die explodierenden Energiepreise wÃ¼rden tagtÃ¤glich ArbeitsplÃ¤tze gefÃ¤hrden, Betriebe ins Ausland treiben und den Wirtschaftsstandort massiv schwÃ¤chen. Gerade die energieintensive Industrie stehe mit dem RÃ¼cken zur Wand, wÃ¤hrend die Regierung tatenlos zusehe und sich fÃ¼r symbolische MaÃŸnahmen selbst feiere, monierte Hammerl. Ideologisch motivierte Klima-Strafsteuern und marktverzerrende Mechanismen wÃ¼rden die Preise kÃ¼nstlich hochtreiben.

Einheitspartei lehnt FPÃ–-AntrÃ¤ge ab

Monatelang hatte die FPÃ– im Parlament eindringlich vor der schleichenden Vernichtung des Wirtschaftsstandorts durch explodierende Energiekosten gewarnt und echte, nachhaltige MaÃŸnahmen gefordert, erinnerte Kassegger â€“ doch alle AntrÃ¤ge seien von der Einheitspartei abgelehnt worden. Dazu gehÃ¶rten unter anderem die ersatzlose Streichung der COâ‚‚-Steuer und die Entlastung der Industrie bei Netz- und Abgaben.

Messen will man die Verlierer-Ampel an echter Hilfe fÃ¼r Industrie und BÃ¼rger. ResÃ¼mee der beiden freiheitlichen Energiesprecher:

Solange die wahren Ursachen der Preisexplosion â€“ COâ‚‚-Steuer, ideologische Energiepolitik und EU-HÃ¶rigkeit â€“ unangetastet bleiben, ist der sogenannte â€žÃ–sterreich-Tarifâ€œ nichts weiter als ein Feigenblatt. Was es braucht, sind leistbare Energiepreise, Planungssicherheit fÃ¼r Betriebe und ein klares Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Ã–sterreich. DafÃ¼r steht die FPÃ– und dafÃ¼r werden wir weiter konsequent kÃ¤mpfen.