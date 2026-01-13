Dank Gericht geht Irrsinn des Familiennachzugs ungebremst weiter

Der nÃ¤chste Irrsinn der Gerichtsbarkeit, den keiner mehr versteht: Dank Verfassungsgerichtshof (VfGH) bekommt der umstrittene Familiennachzug neue Dynamik. Damit kÃ¶nnten weitere hunderte Kinder, die kein Wort Deutsch sprechen, in den ohnehin hoffnungslos Ã¼berlasteten Schulen landen.Â

Blockade-Praxis wurde korrigiert

Der VfGH hat nÃ¤mlich eine Blockade-Praxis korrigiert. Bisher war es so, dass die Einleitung eines Asyl-Aberkennungsverfahrens, etwa gegen einen Syrer, automatisch den Familiennachzug blockiert hat. Das aber wird kÃ¼nftig nicht mehr mÃ¶glich sein.Â

Grundrecht auf Familie

Gegen die bisherige Praxis hat eine Frau von zwei minderjÃ¤hrigen Kindern aus Syrien beim VfGH geklagt und – man glaubt es kaum – auch recht bekommen. Das HÃ¶chstgericht kam nÃ¤mlich zum Schluss, dass es zwar ein legitimes Ã¶ffentliches Interesse sei, dass die Familien von Asylberechtigten, deren Status aberkannt werde, nicht nachkommen dÃ¼rfen (das steht auch explizit im Asylgesetz). Aber: Dieses Interesse sei gegen das Grundrecht auf Familie abzuwÃ¤gen.Â

Negative Entscheidung mÃ¼sse bekÃ¤mpft werden kÃ¶nnen

Die Betroffenen hÃ¤tten einen Anspruch, eine negative Entscheidung zur FamilienzusammenfÃ¼hrung effektiv bekÃ¤mpfen zu kÃ¶nnen. Und das sei nicht gegeben, wenn fÃ¼r ein Einreiseverbot der Fakt genÃ¼gt, dass ein Aberkennungsverfahren anhÃ¤ngig ist.

Konkret: Das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) hÃ¤tte bei der Ablehnung des Familiennachzugs gegenÃ¼ber der syrischen Familie einen Bescheid ausstellen mÃ¼ssen, der auch die MÃ¶glichkeit bietet, diesen rechtlich zu bekÃ¤mpfen.

Bundesverwaltungsgericht muss eigenstÃ¤ndig prÃ¼fen

Nicht nur das: Laut VfGH kÃ¶nne sich das BVwG nicht â€ždarauf beschrÃ¤nken, zu prÃ¼fen, ob ein Aberkennungsverfahren durch das Bundesamt fÃ¼r Asyl- und Fremdenwesen (BFA) eingeleitet wurde und ob die Erledigung im Zeitpunkt seiner Entscheidung offen istâ€œ.Â Vielmehr mÃ¼sse es eigenstÃ¤ndig prÃ¼fen: Zum einen, wie wahrscheinlich ein Schutzstatus fÃ¼r die Familie ist, zum anderen, â€žob das Vorliegen eines Aberkennungsgrundes nicht einmal wahrscheinlich istâ€œ. Das BVwG muss auch die Dauer des Aberkennungsverfahrens prÃ¼fen und bei VerzÃ¶gerungen sagen, wer schuld ist.

Weiterer Kniefall vor der Asyl-Lobby

Diese Argumentation der HÃ¶chstrichter zeigt einmal mehr, wie wichtig es wÃ¤re, dass Aberkennungsverfahren effizient durchgezogen und Syrer, die nach dem Fall des Assad-Regimes keinen Schutzstatus mehr in Ã–sterreich haben, sofort abgeschoben werden. Entsetzt Ã¼ber dieses Urteil zeigt sich die FPÃ–. Justizsprecher Harald Stefan bezeichnete diese Entscheidung “als einen â€žweiteren Kniefall vor der Asyl-Lobby und Anschlag auf die Sicherheit Ã–sterreichsâ€œ. Dieses Urteil sei ein weiterer Beweis dafÃ¼r, “wie weit sich die HÃ¶chstgerichte von der LebensrealitÃ¤t der Ã–sterreicher entfernt haben. Anstatt die Sicherheit unserer Heimat zu gewÃ¤hrleisten, wird hier eine Einladung fÃ¼r tausende weitere Menschen aus fremden Kulturen ausgesprochen. Das ist ein Freibrief fÃ¼r den Familiennachzug und wird das Asyl-Chaos weiter befeuern.”

Ã–sterreicher bezahlen fÃ¼r organisiertes Staatsversagen

Das System sei von vorne bis hinten kaputt. Es kÃ¶nne nicht sein, dass die Einleitung eines Aberkennungsverfahrens zu einem jahrelangen Schwebezustand fÃ¼hre, an dessen Ende nicht die Abschiebung, sondern der Familiennachzug stehe. â€žGenau das ist das Ergebnis der Politik der offenen Grenzen, die von den Systemparteien und willfÃ¤hrigen Gerichten betrieben wird. Die Ã–sterreicher zahlen mit ihrer Sicherheit und ihrem Steuergeld fÃ¼r dieses organisierte Staatsversagen”, betonte Stefan, der “ein sofortiges Ende dieser selbstzerstÃ¶rerischen Politik, einen konsequenten Abschiebeplan fÃ¼r Syrer und einen generellen Asylstopp” fordert.