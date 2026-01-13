Die angezÃ¤hlte Ampel-Regierung will noch bis 2029 durchhalten â€“ doch immer mehr Ã–sterreicher wollen vorgezogene Neuwahlen.

Foto: KI-Generiert

Umfrage

13. JÃ¤nner 2026 / 11:11 Uhr

43 Prozent der Ã–sterreicher wollen schon 2026 Neuwahlen

Eine aktuelle Umfrage der Gratiszeitung Heute zeigt, wie unzufrieden die Ã–sterreicher mit der Verlierer-Ampel sind. Die BevÃ¶lkerung ist in der Frage vorgezogener Neuwahlen exakt gespalten: 43 Prozent der Befragten sprechen sich dafÃ¼r aus, ebenso viele dagegen.

FPÃ–-AnhÃ¤nger haben klare Meinung

Besonders deutlich fÃ¤llt der Neuwahlwunsch â€“ wenig Ã¼berraschend â€“ unter FPÃ–-WÃ¤hlern aus. 92 Prozent von ihnen befÃ¼rworten vorgezogene Neuwahlen, lediglich fÃ¼nf Prozent sprechen sich fÃ¼r ein Fortsetzen der bisher erfolglosen Regierungsarbeit bis 2029 aus. Bei den AnhÃ¤ngern anderer Parteien zeigt sich ein vÃ¶llig anderes Bild. Unter SPÃ–-WÃ¤hlern sind nur 25 Prozent fÃ¼r Neuwahlen, bei Ã–VP- und GrÃ¼n-WÃ¤hlern jeweils 19 Prozent, bei Neos -AnhÃ¤ngern lediglich 14 Prozent.

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HÃ¤lfte der 30- bis 59-JÃ¤hrigen wollen neu wÃ¤hlen

Auch die Jugend hat genug vom endlosen Politik-Versagen: In der Gruppe der 16- bis 29-JÃ¤hrigen sprechen sich 41 Prozent fÃ¼r Neuwahlen aus. Am hÃ¶chsten ist der Wunsch nach einem vorgezogenen Urnengang aber bei den 30- bis 59-JÃ¤hrigen, wo 50 Prozent dafÃ¼r und 38 Prozent dagegen sind. Deutlich zurÃ¼ckhaltender zeigen sich hingegen die Ã¼ber 60-JÃ¤hrigen: Nur 34 Prozent von ihnen befÃ¼rworten Neuwahlen, 58 Prozent lehnen sie ab.

Ampel muss liefern â€“ aber keine Personalrochaden

Laut Peter Hajek, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer von Unique Research, gibt es derzeit keine stabile Mehrheit fÃ¼r Neuwahlen, aber ebenso wenig einen klaren RÃ¼ckhalt fÃ¼r ein Weiterregieren bis zum regulÃ¤ren Ende der Legislaturperiode. Die politische Stimmung sei beweglich und kÃ¶nne sich rasch verÃ¤ndern. Entscheidend sei, dass die Bundesregierung inhaltlich liefere; personelle VerÃ¤nderungen an der Spitze der Parteien hÃ¤tten laut Hajek nur begrenzten Einfluss auf die Stimmungslage.

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