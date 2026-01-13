Christian Stocker, Ministerrat

Ã–VP-Kanzler Christian Stocker drÃ¤ngt auf ein Scharia-Verbot und macht damit weiter in seiner Symbolpolitik. Selbst dabei stÃ¶ÃŸt er auf Widerstand beim Koalitionspartner SPÃ–.

Foto: Christopher Dunker / BKA

Bundesregierung

13. JÃ¤nner 2026 / 08:32 Uhr

Historisches Rekord-Pleite-Jahr, aber Verlierer-Ampel streitet Ã¼ber Scharia-Verbot

Wenn heute, Dienstag, im Schlosspark Mauerbach im Bezirk St. PÃ¶lten in NiederÃ¶sterreich die Verlierer-Ampel zu einer zweitÃ¤tigen Klausur zusammenkommt, hat sie einen schweren Rucksack im GepÃ¤ck. Denn gerade wurde bekannt, dass die Firmeninsolvenzen in Ã–sterreich 2025 einen historischen HÃ¶chstwert erreicht haben. 

4.189 Firmeninsolvenzen

Im dritten Rekord-Pleite-Jahr in Folge gab es im Vorjahr 4.189 Firmeninsolvenzen, berichtete der AlpenlÃ¤ndische Kreditorenverband (AKV). Das waren knapp acht Prozent mehr als noch 2024. Besserung in Sicht? Nein. AKV-Chef Hans Musser erwartet fÃ¼r 2026 nur einen leichten RÃ¼ckgang, da sich wirtschaftliche Erholungen erst mit sechs bis neun Monaten VerzÃ¶gerung bemerkbar machen. 

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Flucht in die Symbolpolitik

Und was machen Ã–VP, SPÃ– und Neos? Zwar steht auf dem Arbeitszettel der Regierungsklausur auch eine Industriestrategie bis 2035, fÃ¼r die allerdings gÃ¼nstiger Strom gebraucht wÃ¼rde (woher nehmen bei der Sanktionspolitik gegen Russland?), aber mit der Diskussion Ã¼ber ein Scharia-Verbot flÃ¼chtet sich die Verlierer-Ampel wieder einmal in eine Symbolpolitik, die den Ã–sterreichern bereits bis zum Hals steht.

Allah als oberster Gesetzgeber

Erstens fragt man sich, warum so ein Verbot nicht schon lÃ¤ngst umgesetzt ist. SchlieÃŸlich handelt es sich bei der Scharia um islamisches Recht, demzufolge Allah als einziger Gott und als oberster Gesetzgeber gilt. Zweitens darf man sich darÃ¼ber wundern, dass SPÃ–-Jusitzministerin Anna Sporrer bei einem Scharia-Verbot dem Vernehmen nach auf der Bremse steht. 

FPÃ– fÃ¼r Verbot des politischen Islam

Die Freiheitlichen fordern schon seit Jahren, endlich entschlossen zu handeln und dem politischen Islam entschieden entgegenzutreten. Im MÃ¤rz 2025 wurde daher die Petition â€žÃ–sterreich schÃ¼tzen: Verbot des politischen Islamâ€œ ins Leben gerufen. Dazu hat die FPÃ– im Nationalrat einen entsprechenden EntschlieÃŸungsantrag eingebracht, der aber – wie berichtet – von den Einheitsparteien abgelehnt wurde.Â 

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