Historisches Rekord-Pleite-Jahr, aber Verlierer-Ampel streitet Ã¼ber Scharia-Verbot

Wenn heute, Dienstag, im Schlosspark Mauerbach im Bezirk St. PÃ¶lten in NiederÃ¶sterreich die Verlierer-Ampel zu einer zweitÃ¤tigen Klausur zusammenkommt, hat sie einen schweren Rucksack im GepÃ¤ck. Denn gerade wurde bekannt, dass die Firmeninsolvenzen in Ã–sterreich 2025 einen historischen HÃ¶chstwert erreicht haben.

4.189 Firmeninsolvenzen

Im dritten Rekord-Pleite-Jahr in Folge gab es im Vorjahr 4.189 Firmeninsolvenzen, berichtete der AlpenlÃ¤ndische Kreditorenverband (AKV). Das waren knapp acht Prozent mehr als noch 2024. Besserung in Sicht? Nein. AKV-Chef Hans Musser erwartet fÃ¼r 2026 nur einen leichten RÃ¼ckgang, da sich wirtschaftliche Erholungen erst mit sechs bis neun Monaten VerzÃ¶gerung bemerkbar machen.

Flucht in die Symbolpolitik

Und was machen Ã–VP, SPÃ– und Neos? Zwar steht auf dem Arbeitszettel der Regierungsklausur auch eine Industriestrategie bis 2035, fÃ¼r die allerdings gÃ¼nstiger Strom gebraucht wÃ¼rde (woher nehmen bei der Sanktionspolitik gegen Russland?), aber mit der Diskussion Ã¼ber ein Scharia-Verbot flÃ¼chtet sich die Verlierer-Ampel wieder einmal in eine Symbolpolitik, die den Ã–sterreichern bereits bis zum Hals steht.

Allah als oberster Gesetzgeber

Erstens fragt man sich, warum so ein Verbot nicht schon lÃ¤ngst umgesetzt ist. SchlieÃŸlich handelt es sich bei der Scharia um islamisches Recht, demzufolge Allah als einziger Gott und als oberster Gesetzgeber gilt. Zweitens darf man sich darÃ¼ber wundern, dass SPÃ–-Jusitzministerin Anna Sporrer bei einem Scharia-Verbot dem Vernehmen nach auf der Bremse steht.

FPÃ– fÃ¼r Verbot des politischen Islam

Die Freiheitlichen fordern schon seit Jahren, endlich entschlossen zu handeln und dem politischen Islam entschieden entgegenzutreten. Im MÃ¤rz 2025 wurde daher die Petition â€žÃ–sterreich schÃ¼tzen: Verbot des politischen Islamâ€œ ins Leben gerufen. Dazu hat die FPÃ– im Nationalrat einen entsprechenden EntschlieÃŸungsantrag eingebracht, der aber – wie berichtet – von den Einheitsparteien abgelehnt wurde.Â