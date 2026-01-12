Gerald Hauser

Millionenfache Abtreibungen, Massenmigration, Gender-Wahnsinn und Corona-Impfungen â€“ all das schlÃ¤gt sich fÃ¼r den freiheitlichen EU-Abgeordneten Gerald Hauser auf die Geburtenrate der EuropÃ¤er nieder.

Foto: unzensuriert

Demografie

12. JÃ¤nner 2026 / 14:12 Uhr

Abtreibung, Massenmigration und Gender-Wahn: GeburtenrÃ¼ckgang bedroht Europa

Europas Geburtenraten sind 2024 auf Rekord-Tiefpunkte gesunken. Seit 2021 nimmt der Einbruch der Geburtenzahlen dramatische AusmaÃŸe an. In Ã–sterreich und Deutschland ist der RÃ¼ckgang sogar weit Ã¼berdurchschnittlich. Medien wie Euronews sprechen bereits vom â€žWeg zum Aussterbenâ€œ. Der freiheitliche EU-Abgeordnete Gerald Hauser warnt: â€žDie Folgen sind verheerend â€“ fÃ¼r Sozialsysteme, Wirtschaft und Europas geopolitische Bedeutung.â€œ

Masseneinwanderungen und Abtreibungen

Die Masseneinwanderung von ungelernten, vor allem mÃ¤nnlichen Immigranten in die EU werde den demografischen Kollaps in der EU nicht verhindern. ZusÃ¤tzlich unterstÃ¼tzt das EU-Parlament Initiativen wie â€žMy Voice, My Choiceâ€œ, in der eine flÃ¤chendeckende Abtreibungs-Versorgung in der gesamten EU gefordert wird, betont Hauser.

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Abtreibung schon hÃ¤ufigste Todesursache

Laut Daten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) finden weltweit jÃ¤hrlich mehr als 73 Millionen Abtreibungen statt. Damit stellt die Abtreibung bereits die hÃ¤ufigste Todesursache dar â€“ noch vor Herzerkrankungen, SchlaganfÃ¤llen und Krebs. Hauser warnte: â€žDie Folgen sind verheerend â€“ fÃ¼r Sozialsysteme, Wirtschaft und Europas geopolitische Bedeutung.â€œ

Krisen, Unsicherheit und Teuerung

Die Ursachen sind fÃ¼r den EU-Mandatar offensichtlich: â€žExplodierende Lebenshaltungskosten, Immobilienkrise, Inflation, permanente Panikmacherei seit Corona, der Ukraine-Krieg und die Klima-Hysterie der EU.â€œ Dazu kÃ¤men prekÃ¤re ArbeitsverhÃ¤ltnisse, wirtschaftliche Unsicherheit, astronomische Immobilienpreise, eine zunehmend kinderfeindliche Gesellschaft sowie fehlende familienpolitische Anreize.

Gender-Wahn diffamiert normale Beziehungen

Besonders kritisch ist in seinen Augen â€žder Gender-Wahnsinn, der normale Beziehungen zwischen Mann und Frau als â€šabnormalâ€˜ diffamiert.â€œ

â€žDie politischen Reaktionen sind vÃ¶llig unzureichendâ€œ, so Hauser. Statt LÃ¶sungen gebe es Sprechblasen. Ohne radikales Umdenken und eine RÃ¼ckbesinnung auf traditionelle Familienwerte â€“ verraten selbst von christlichen Volksparteien â€“ drohe Europa der demografische Zusammenbruch.

Geimpfte Frauen bekommen weniger Kinder

Eine tschechische Studie hatte zudem gezeigt, dass ungeimpfte Frauen rund 50 Prozent mehr Kinder zur Welt brachten als geimpfte. Hauser betonte: Seit Jahren kritisiere er den Impf-Wahnsinn â€“ dennoch werde die Covid-Impfung fÃ¼r Schwangere weiter empfohlen, im Gegensatz zu den USA.

Nur Migration lÃ¤sst Europa wachsen

Zwar wachse die EU-BevÃ¶lkerung noch leicht, doch Hauser stellt klar: Dieser Zuwachs basiere fast ausschlieÃŸlich auf unkontrollierter Masseneinwanderung, vor allem aus Afrika und dem islamischen Raum. Das verhindere keinen demografischen Kollaps.

Hauser hakt in BrÃ¼ssel nach

Hauser kÃ¼ndigte eine Anfrage an die EU-Kommission an. Er will wissen, welche MaÃŸnahmen sie gegen den demografischen Zusammenbruch setzt und wie sie schwangere Frauen unterstÃ¼tzt, damit sie nicht zur Abtreibung gedrÃ¤ngt werden.

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