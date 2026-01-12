Ã–VP teilt sich Ã–sterreich auf: Wiener WKO-Boss schanzt Familie Posten zu

Der Wiener WirtschaftskammerprÃ¤sident Walter Ruck zeigt sich gerne groÃŸkoalitionÃ¤r auf Bildern mit dem Wiener SPÃ–-BÃ¼rgermeister Michael Ludwig. Als Bauunternehmer ist er schon beruflich um gute Kontakte mit dem Stadtoberhaupt bemÃ¼ht. Wie jetzt zutage kam, schaut er aber auch darauf, dass seine AngehÃ¶rigen Karriere machen.Â

Posten fÃ¼r Familienmitglieder

Wie das profil am Samstag berichtete, soll Walter Ruck Familienmitgliedern Positionen in verschiedenen Sozialversicherungen beschafft haben. Bei deren Besetzung haben die Sozialpartner Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer ein Mitspracherecht. Sein Sohn Christopher Ruck etwa wurde in den Landesstellenausschuss der AUVA entsandt. Sein anderer Sohn, Alexander Ruck, ist Vorsitzender im Landesstellenausschuss der PVA. Rucks LebensgefÃ¤hrtin ist Vorsitzende im Landesstellenausschuss der Sozialversicherung der SelbststÃ¤ndigen.

“Unfassbare Schamlosigkeit des Systems Ã–VP”

â€žMit Walter Ruck setzt sich die Skandalserie in der schwarzen Wirtschaftskammer fortâ€œ, kritisiert FPÃ–-Wirtschaftssprecher Michael FÃ¼rtbauer einen â€žweiteren Tiefpunkt im schwarzen Sumpf der Wirtschaftskammerâ€œ. Dass Ruck mutmaÃŸlich seine Familienmitglieder in hochdotierte Funktionen bei Sozialversicherungsanstalten platziert haben soll, zeige die unfassbare Schamlosigkeit des Systems Ã–VP, so FÃ¼rtbauer in einer Aussendung.Â

Versorgung eigener FunktionÃ¤re

Der Skandal, der mit den Gagenexzessen rund um Harald Mahrer begonnen habe, setze sich also offensichtlich mit Walter Ruck fort. Die Wirtschaftskammer sei kein Interessenvertreter der Unternehmer mehr, sondern eine von der Ã–VP gekaperte Vorfeldorganisation, die nur noch der Machtabsicherung und der Versorgung eigener FunktionÃ¤re diene. Die Weigerung des Wirtschaftsbunds, zu diesen VorwÃ¼rfen Stellung zu nehmen, spreche BÃ¤nde. Wer nichts zu verbergen hat, kÃ¶nne offen kommunizieren. â€žHier stinkt der Fisch vom Kopf her, und der Kopf ist tiefschwarz!â€œ, sagte FÃ¼rtbauer.Â

Wirtschaftskammer und Ruck schweigen

TatsÃ¤chlich haben laut ORF sowohl Wirtschaftskammer als auch Ruck selbst AuskÃ¼nfte zur Causa prima verwehrt. Von der Wirtschaftskammer hieÃŸ es gegenÃ¼ber dem ORF lediglich:

Der Wirtschaftsbund steht als wahlwerbende Fraktion im Wettbewerb. Aus diesem Grund wird er Ã¼ber PlÃ¤ne, Strategien oder Ziele â€“ in diesem Fall im Zusammenhang mit Personalentscheidungen â€“ Ã¶ffentlich keine Auskunft erteilen.





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