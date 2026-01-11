In einer Ã¶ffentlichen Videobotschaft hat US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. die bundesdeutsche Regierung und Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) scharf kritisiert. Kennedy richtete einen Brief an die Ministerin, in dem er die Strafverfolgung von mehr als 1.000 Ã„rzten und Tausenden von Patienten anprangerte.

Kritik an Masken- und Impfattesten

In seiner Nachricht erklÃ¤rte Kennedy, dass Ã„rzte und Patienten in Deutschland strafrechtlich verfolgt wÃ¼rden, weil sie wÃ¤hrend der Corona-Zeit medizinische Ausnahmen von der Maskenpflicht oder der Impfpflicht erteilten.

FÃ¼r Kennedy ist dies die Verletzung der Ã¤rztlichen Freiheit. Er kritisierte, dass eine Regierung eine Grenze Ã¼berschreite, wenn sie Ã„rzte dafÃ¼r bestrafe, dass sie ihre Patienten beraten.

Ã„rzte als Staatsdiener

Ã„rzte wÃ¼rden zu â€žVollstreckern staatlicher Politikâ€œ gemacht, anstatt das Wohl ihrer Patienten in den Mittelpunkt ihrer Entscheidungen zu stellen. Die Gesundheit werde damit dem Kollektiv untergeordnet, das von ungewÃ¤hlten Technokraten ohne medizinische Ausbildung gesteuert werde.

Patienten mÃ¼ssten die Freiheit haben, medizinische Entscheidungen ohne Zwang oder politischen Druck zu treffen. Das war in Corona-Zeiten in deutschen Landen nicht der Fall

Kritik prallt ab

Ministerin Warken reagierte schnell auf die VorwÃ¼rfe und wies Kennedys Aussagen entschieden zurÃ¼ck.

In einer Stellungnahme erklÃ¤rte sie, dass die VorwÃ¼rfe â€žfaktisch falschâ€œ seien. Warken behauptete, dass keine allgemeine Verpflichtung fÃ¼r Ã„rzte bestand, Corona-Impfungen vorzunehmen, und dass keine Strafen verhÃ¤ngt wurden, wenn Ã„rzte sich aus medizinischen, ethischen oder persÃ¶nlichen GrÃ¼nden gegen Impfungen entschieden.

BestÃ¤tigung von Ã„rzteverfolgung

Sie meinte, dass die strafrechtliche Verfolgung ausschlieÃŸlich in FÃ¤llen von Betrug und UrkundenfÃ¤lschung stattgefunden hÃ¤tte, wie etwa bei der Ausstellung falscher ImpfpÃ¤sse oder unechter Maskenatteste.

Warken betonte, dass in Deutschland die Ã¤rztliche Therapiefreiheit verfassungsrechtlich geschÃ¼tzt sei und dass Ã„rzte nach wie vor eigenverantwortlich Ã¼ber die Behandlung ihrer Patienten entscheiden kÃ¶nnten. Zudem verwies sie darauf, dass Ã„rzte oder Patienten fÃ¼r die Entscheidung, keine Impfung vorzunehmen, nicht strafrechtlich belangt wurden, solange keine betrÃ¼gerischen Atteste ausgestellt wurden.

Forderung nach einem Kurswechsel

Kennedy forderte die bundesdeutsche Regierung auf, ihren Kurs zu Ã¤ndern und die Verfahren gegen Ã„rzte einzustellen.

Er erinnerte daran, dass Deutschland fÃ¼r seine demokratischen Werte und Menschenrechte weltweit bekannt sei und dass diese durch die aktuelle Politik gefÃ¤hrdet wÃ¼rden.

Deutschland muss den Kurs Ã¤ndern, die laufenden Strafverfahren stoppen und die Approbationen der betroffenen Ã„rzte wiederherstellen.

https://twitter.com/SecKennedy/status/2009991504081678824