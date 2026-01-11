Freiheitliche Positionen kommen an: Ã–sterreicher fordern harten Asylkurs

Eine deutliche Mehrheit der Ã–sterreicher spricht sich fÃ¼r eine VerschÃ¤rfung der Asylpolitik aus. Das geht aus dem aktuellen â€žThemenmonitorâ€œÂ hervor, der im Auftrag desÂ InnenministeriumsÂ durchgefÃ¼hrt wurde.

Kampf gegen Schlepper und konsequente Abschiebungen

Die Ergebnisse sind eindeutig: Viele BÃ¼rger wÃ¼nschen sich striktere Regeln fÃ¼r Asylwerber. 69 Prozent befÃ¼rworten demnach, dass Migranten, die mithilfe von Schleppern nach Ã–sterreich kommen, kein Asylverfahren beantragen dÃ¼rfen. Ebenso viele wÃ¼nschen sich eine konsequente RÃ¼ckfÃ¼hrung solcher Personen und eine verpflichtende Teilnahme an gemeinnÃ¼tziger Arbeit.

GroÃŸe Mehrheit sieht zu viele Asylanten

Auch bei sozialen Leistungen ist die Haltung der Mehrheit restriktiv:Â 61 ProzentÂ sprechen sich fÃ¼rÂ KÃ¼rzungenÂ aus. Eine knappe Mehrheit befÃ¼rwortet auÃŸerdem, dassÂ medizinische VersorgungÂ auf eineÂ GrundversorgungÂ beschrÃ¤nkt wird. NurÂ 36 ProzentÂ halten die gegenwÃ¤rtige Zahl an Fremden fÃ¼rÂ bewÃ¤ltigbar.

Einwanderung meist negativ bewertet

Ãœber verschiedene Lebensbereiche hinweg bleibt die Wahrnehmung von Zuwanderung Ã¼berwiegend negativ. Nur wenige sehen positive Auswirkungen: Im Bereich Gesundheit und Pflege sind es 22 Prozent, in der Bildung bloÃŸ 9 Prozent und beim Wohnen lediglich 8 Prozent.

FPÃ– trifft Nerv der BevÃ¶lkerung

Insgesamt zeichnet die Umfrage das Bild eines Landes, das klar aufÂ Strenge und Begrenzung in der AsylpolitikÂ setzt â€“ ein Signal, das wohl auch in der politischen Debatte an Gewicht gewinnen dÃ¼rfte. Auch in der FPÃ– sieht man das so: GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz kritisierte Ã–VP-Innenminister Gerhard Karner immer wieder scharf und forderte “konsequente RÃ¼ckfÃ¼hrungen”, “kompletten Asylstopp” sowie “Nulleinwanderung” â€“ Ã¤hnlich den 69% fÃ¼r RÃ¼ckfÃ¼hrungen im Themenmonitor. Auch wollen die Freiheitlichen die medizinische Versorgung fÃ¼r Asylwerber auf “Elementarversorgung” reduzieren.