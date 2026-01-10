Klimaforscher prognostizierten Winter ohne Schnee â€“ und werden eines Besseren belehrt

Massive SchneefÃ¤lle haben Wien und Teile Ã–sterreichs lahmgelegt, auch Deutschland ist weiÃŸ. Der Winterdienst ringt mit Matsch und Verwehungen, wÃ¤hrend weitere Schauer fÃ¼r den heutigen Samstag drohen. Das wirft erneut Fragen zum vermeintlichen Klimawandel auf â€“ denn eigentlich sollte es solche ZustÃ¤nde lÃ¤ngst nicht mehr geben.

Nie wieder Schnee?

Vor Ã¼ber 20 Jahren warnten Klimaforscher eindringlich vor einem Schnee-Aus in Mitteleuropa. Nie wieder Schnee?â€œ fragte sich im April 2000 das deutsche Nachrichtenmagazin Spiegel:â€žWinter mit starkem Frost und viel Schnee wie noch vor zwanzig Jahren wird es in unseren Breiten nicht mehr gebenâ€œ, hatte der bekannte Klimaforscher Mojib Latif verkÃ¼ndet. Ã„hnlich 2000 David Viner: â€žChildren just arenâ€™t going to know what snow isâ€œ (deutsch: Kinder werden nicht mehr wissen, was Schnee ist) â€“ ein Zitat, das in Ã–sterreich als Vorhersage eines schneefreien Winters zirkulierte. Studien aus den 2000ern prognostizierten eine Abnahme der Schneedecke um zehn bis 50 Prozent in den Alpen seit 1950, mit Trend zu weniger Schneetagen unter 1.500 Metern.

Blick aus dem Fenster widerlegt Klimapropaganda

Der aktuelle Wintereinbruch sorgt fÃ¼r den Gegenbeweis und stellt auch die GlaubwÃ¼rdigkeit der Wissenschaft an sich in Frage: Egal, ob Corona, Ukraine-Krieg oder Migration â€“ schon zu oft hatte sich die Wissenschaft als SteigbÃ¼gelhalter des Mainstreams herausgestellt. â€žGlaubt ihnen kein einziges Wort!â€œ, kommentierte deshalb auch Info-Direkt-Chefredakteur Michael ScharfmÃ¼ller diese Entwicklungen, dessen Magazin sich in der aktuellsten Ausgabe unter anderem mit der Propaganda des Klimajournalismus beschÃ¤ftigt.