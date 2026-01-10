Kurswechsel in Gesundheitspolitik: Weniger impfen, wieder mehr Fleisch essen

Bei seiner Ernennung zum USâ€‘Gesundheitsminister vor genau einem Jahr hatte Robert F. Kennedy Jr. ambitionierte Reformen angekÃ¼ndigt: von Impfpolitik, ErnÃ¤hrungsleitlinien, organisatorischen Umstrukturierung des Ministeriums bis hin zu chronischen Krankheiten und EntwicklungsstÃ¶rungen wie Autismus â€“ nichts wollte er vernachlÃ¤ssigen.

Nur noch elf empfohlene Impfungen

ZwÃ¶lf Monate spÃ¤ter hat die CDC, die zentrale Epidemiologieâ€‘ und SeuchenbehÃ¶rde der USA, nun die Liste der â€žuniversell empfohlenenâ€œ Impfungen fÃ¼r Kinder deutlich verringert.

Statt bisher 17 Impfungen gelten nun nur noch elf als allgemein empfohlen. Impfungen gegen Influenza, Hepatitis A und B, RSV, Rotaviren und weitere werden nicht mehr pauschal fÃ¼r alle Kinder empfohlen, sondern nur noch fÃ¼r bestimmte Risikogruppen oder im Rahmen einer Ã¤rztlichen â€žgemeinsamen Entscheidungsfindungâ€œ.

Umgestaltung der CDCâ€‘Rolle

Parallel zur ImpfempfehlungsÃ¤nderung hat Kennedy die CDC personell und strukturell umgestaltet, nachdem er wiederholt die enge Verbindung zwischen Pharmaindustrie und GesundheitsbehÃ¶rden kritisiert hatte.

Leitungsposten wurden neu besetzt, traditionelle Expertenâ€‘Gremien wie das Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) umgebaut oder aufgelÃ¶st und durch teils unabhÃ¤ngige Stimmen ersetzt.

Machtkampf der Interessengruppen

An der Ãœberarbeitung der CDCâ€‘Internetseite â€žAutismus und Impfstoffeâ€œ zeigte sich die neue politische Ausrichtung, aber auch die bisherigen Interessensgruppen.

So hatte Kennedy die frÃ¼here klare Aussage, dass keine wissenschaftliche Verbindung zwischen Impfungen und Autismus bestehe, relativiert, was ihm viel Kritik mÃ¤chtiger Lobbygruppen einbrachte. Der Verdacht, dass auch die â€“ im Unterschied zu frÃ¼her â€“ Vielzahl an Impfungen verantwortlich sein kÃ¶nnte, stehe im Widerspruch zur wissenschaftlichen Evidenz. Erinnert an Corona.

ErnÃ¤hrungspyramide auf den Kopf gestellt

Parallel zu Ã„nderungen in der Impfpolitik wurden die ErnÃ¤hrungsempfehlungen grundlegend Ã¼berarbeitet â€“ und buchstÃ¤blich auf den Kopf gestellt. Die traditionellen ErnÃ¤hrungsempfehlungen, die Ã¼ber Jahrzehnte eine kohlenhydratâ€‘dominierte Pyramide propagierten, wurden durch ein Modell ersetzt, das unverarbeitete Lebensmittel, Proteine und gesunde Fette in den Vordergrund rÃ¼ckt.

â€žMeine Botschaft ist klar: Esst echtes Essenâ€œ, sagte US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. bei einer Pressekonferenz im WeiÃŸen Haus.

Proteinreich und keine Angst vor natÃ¼rlichen Fetten

Rotes Fleisch und Vollfettâ€‘Milchprodukte werden nicht mehr verteufelt und auch KÃ¤se und Butter finden sich wieder in der Pyramide.

Eine gute ErnÃ¤hrung bestehe aus hochwertigen Proteinquellen wie magerem Fleisch, Fisch, Eiern und pflanzlichen Alternativen, die durch gesunde Fette aus Avocados, NÃ¼ssen und Ã–len ergÃ¤nzt werden. Also ja zu GemÃ¼se, Obst, Fleisch, Fisch, Milch- und Vollkornprodukten, weitgehend nein zu Zucker, Alkohol und hochverarbeiteten Lebensmitteln.

Gesundheit stÃ¤rken

An diesen Empfehlungen sollen sich speziell Schulen und andere Ã¶ffentliche Einrichtungen orientieren. So soll die Gesundheit der Amerikaner verbessert und das groÃŸe Problem von Ãœbergewicht behoben werden.