Bei seiner Ernennung zum USâ€‘Gesundheitsminister vor genau einem Jahr hatte Robert F. Kennedy Jr. ambitionierte Reformen angekÃ¼ndigt: von Impfpolitik, ErnÃ¤hrungsleitlinien, organisatorischen Umstrukturierung des Ministeriums bis hin zu chronischen Krankheiten und EntwicklungsstÃ¶rungen wie Autismus â€“ nichts wollte er vernachlÃ¤ssigen.
Nur noch elf empfohlene Impfungen
ZwÃ¶lf Monate spÃ¤ter hat die CDC, die zentrale Epidemiologieâ€‘ und SeuchenbehÃ¶rde der USA, nun die Liste der â€žuniversell empfohlenenâ€œ Impfungen fÃ¼r Kinder deutlich verringert.
Statt bisher 17 Impfungen gelten nun nur noch elf als allgemein empfohlen. Impfungen gegen Influenza, Hepatitis A und B, RSV, Rotaviren und weitere werden nicht mehr pauschal fÃ¼r alle Kinder empfohlen, sondern nur noch fÃ¼r bestimmte Risikogruppen oder im Rahmen einer Ã¤rztlichen â€žgemeinsamen Entscheidungsfindungâ€œ.
Umgestaltung der CDCâ€‘Rolle
Parallel zur ImpfempfehlungsÃ¤nderung hat Kennedy die CDC personell und strukturell umgestaltet, nachdem er wiederholt die enge Verbindung zwischen Pharmaindustrie und GesundheitsbehÃ¶rden kritisiert hatte.
Leitungsposten wurden neu besetzt, traditionelle Expertenâ€‘Gremien wie das Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) umgebaut oder aufgelÃ¶st und durch teils unabhÃ¤ngige Stimmen ersetzt.
Machtkampf der Interessengruppen
An der Ãœberarbeitung der CDCâ€‘Internetseite â€žAutismus und Impfstoffeâ€œ zeigte sich die neue politische Ausrichtung, aber auch die bisherigen Interessensgruppen.
So hatte Kennedy die frÃ¼here klare Aussage, dass keine wissenschaftliche Verbindung zwischen Impfungen und Autismus bestehe, relativiert, was ihm viel Kritik mÃ¤chtiger Lobbygruppen einbrachte. Der Verdacht, dass auch die â€“ im Unterschied zu frÃ¼her â€“ Vielzahl an Impfungen verantwortlich sein kÃ¶nnte, stehe im Widerspruch zur wissenschaftlichen Evidenz. Erinnert an Corona.
ErnÃ¤hrungspyramide auf den Kopf gestellt
Parallel zu Ã„nderungen in der Impfpolitik wurden die ErnÃ¤hrungsempfehlungen grundlegend Ã¼berarbeitet â€“ und buchstÃ¤blich auf den Kopf gestellt. Die traditionellen ErnÃ¤hrungsempfehlungen, die Ã¼ber Jahrzehnte eine kohlenhydratâ€‘dominierte Pyramide propagierten, wurden durch ein Modell ersetzt, das unverarbeitete Lebensmittel, Proteine und gesunde Fette in den Vordergrund rÃ¼ckt.
â€žMeine Botschaft ist klar: Esst echtes Essenâ€œ, sagte US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. bei einer Pressekonferenz im WeiÃŸen Haus.
Proteinreich und keine Angst vor natÃ¼rlichen Fetten
Rotes Fleisch und Vollfettâ€‘Milchprodukte werden nicht mehr verteufelt und auch KÃ¤se und Butter finden sich wieder in der Pyramide.
Eine gute ErnÃ¤hrung bestehe aus hochwertigen Proteinquellen wie magerem Fleisch, Fisch, Eiern und pflanzlichen Alternativen, die durch gesunde Fette aus Avocados, NÃ¼ssen und Ã–len ergÃ¤nzt werden. Also ja zu GemÃ¼se, Obst, Fleisch, Fisch, Milch- und Vollkornprodukten, weitgehend nein zu Zucker, Alkohol und hochverarbeiteten Lebensmitteln.
Gesundheit stÃ¤rken
An diesen Empfehlungen sollen sich speziell Schulen und andere Ã¶ffentliche Einrichtungen orientieren. So soll die Gesundheit der Amerikaner verbessert und das groÃŸe Problem von Ãœbergewicht behoben werden.
POLITISCHE ANZEIGE der FREIHEITLICHEN PARTEI Ã–STERREICH (FPÃ–). Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung