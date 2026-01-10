US-Politiker an VdB: â€žDu kannst den Hidschab in deinen sozialistischen Hintern schiebenâ€œ

Eine Aussage von BundesprÃ¤sident Alexander Van der Bellen im Jahr 2017Â sorgt noch heute fÃ¼r Riesenwirbel – sogar weltweit! Denn acht Jahre spÃ¤ter attackieren US-Politiker das Staatsoberhaupt dafÃ¼r, dass er die Ã–sterreicher aufgefordert hatte, aus SolidaritÃ¤t mit den Moslems ebenfalls KopftÃ¼cher zu tragen.Â

BundesprÃ¤sident gesteht Fehler ein

Konkret sagte er in der ORF-Sendung â€žReportâ€œ:Â

Es ist das Recht der Frau, sich zu kleiden, wie auch immer sie mÃ¶chte, das ist meine Meinung dazu. Im Ãœbrigen nicht nur die muslimische Frau, jede Frau kann ein Kopftuch tragen. Und wenn das so weitergeht, bei dieser tatsÃ¤chlich um sich greifenden Islamophobie, wird noch der Tag kommen, wo wir alle Frauen bitten mÃ¼ssen, ein Kopftuch zu tragen. Alle, als SolidaritÃ¤t gegenÃ¼ber jenen, die es aus religiÃ¶sen GrÃ¼nden tun.Â

Der BundesprÃ¤sident ruderte damals, nachdem seine Worte fÃ¼r groÃŸen innenpolitischen Wirbel gesorgt hatten, umgehend zurÃ¼ck und bekannte Ã¶ffentlich ein, dass seine Aussage â€žein Fehlerâ€œ gewesen sei.

VdB Verantwortungslosigkeit vorgeworfen

Offenbar blieb diese Aussagen, die Van der Bellen machte, als er gerade einmal 100 Tage im Amt war, Politikern in aller Welt in schlechter Erinnerung. Denn plÃ¶tzlich ist Ã–sterreichs Staatsoberhaupt deshalb in den USA Thema. Der US-Kongressabgeordnete Andy Ogles von den Republikanern schrieb gestern, Freitag, auf dem Kurznachrichtendienst X:Â

Du kannst diesen Hidschab nehmen und ihn Dir in Deinen liberalen, sozialistischen Hintern schieben!

Zuvor hatte sich bereits der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, kritisch geÃ¤uÃŸert und Van der Bellen â€žVerantwortungslosigkeitâ€œ vorgeworfen. Auf APA-Anfrage gab es von der PrÃ¤sidentschaftskanzlei keine Stellungnahme zu dieser Kritik.Â