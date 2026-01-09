Aus Fehlern nichts gelernt: Neuerlicher FÃ¶rdermittel-Betrug in privaten KindergÃ¤rten



Millionen an FÃ¶rdergeldern werden in privaten KindergÃ¤rten in Wien veruntreut – und das nicht zum ersten Mal. Das stellte nun der Stadtrechnungshof fest. Der nÃ¤chste FÃ¶rderskandal fÃ¼r SPÃ–-BÃ¼rgermeister Michael Ludwig, der anscheinend aus Fehlern nichts gelernt hat.Â

Grobe UnregelmÃ¤ÃŸigkeiten im Kindergartenverein

SchlieÃŸlich kamen erst im Jahr 2023 grobe UnregelmÃ¤ÃŸigkeiten im privat gefÃ¼hrten Kindergartenverein â€žMinibambiniâ€œ zum Vorschein. Seitdem ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen sechs Beschuldigte, die mit den insgesamt 40 Millionen Euro, die ihnen von 2009 bis Anfang 2023 von der Stadt Wien zur VerfÃ¼gung gestellt worden sind, nicht korrekt umgegangen sein sollen. Es gilt die Unschuldsvermutung.Â

Teure Restaurantbesuche abgerechnet

Aufgrund dieses Vorfalls beantragte die Ã–VP im Wiener Gemeinderat weitere PrÃ¼fungen durch den Stadtrechnungshof, der zehn private TrÃ¤ger unter die Lupe nahm – und eine lange Liste an Verfehlungen festgestellt hat. So sollen mit dem FÃ¶rdergeld teure Restaurantbesuche abgerechnet worden sein, sogar eine KettensÃ¤ge habe man mit dem Geld der Steuerzahler gekauft. Verpflegungsausgaben fÃ¼r Kinder lagen hingegen hÃ¤ufig weit unter dem empfohlenen Mindestniveau.Â

Familienmitglieder unzulÃ¤ssig beschÃ¤ftigt

Weiters wurden viele Familienmitglieder laut Rechnungshof unzulÃ¤ssig beschÃ¤ftigt. AuÃŸerdem wurden Gelder fÃ¼r nicht vereinsspezifische Zwecke wie Internetausgaben, Auslandsreisen und Verpflegung bei Fast-Food-Ketten ausgegeben. Oft gab es keine ordnungsgemÃ¤ÃŸe Buchhaltung. ZusÃ¤tzlich gab es finanzielle Transaktionen, die zu einer Veruntreuung von Vereinsgeldern fÃ¼hrten.

Kontrollen vÃ¶llig unzureichend

Die Stadt Wien ist anscheinend nicht in der Lage, entsprechende FÃ¶rderkontrollen von 462 TrÃ¤gerorganisationen, die Ã¼ber ein jÃ¤hrliches FÃ¶rdervolumen von 367,80 Millionen Euro verfÃ¼gen, durchzufÃ¼hren. Auch das hat der Stadtrechnungshof scharf kritisiert, als er herausgefunden hat, dass von 2016 bis 2023 im Schnitt nur sechs VollzeitkrÃ¤fte fÃ¼r die Kontrolle verantwortlich waren. â€žUnzureichendâ€œ, urteilten die PrÃ¼fer knapp.Â

FPÃ–: “Rote Linie Ã¼berschritten”

Von Seiten der Wiener FPÃ– hagelt es Kritik: Wenn Kindergarten-FÃ¶rderungen fÃ¼r Kreuzfahrten, Nobeldinner und dubiose Barzahlungen verwendet wÃ¼rden, wÃ¤hrend Kinder mit Essens-Budgets von knapp Ã¼ber einem Euro abgespeist werden, dann sei jede rote Linie Ã¼berschritten, sagte FPÃ–-Wien-Klubobmann Maximilian Krauss.