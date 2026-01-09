Neue Eckartschrift stÃ¤rkt Verbundenheit mit sÃ¼dlichstem Siedlungsgebiet

Das SÃ¼dtiroler Unterland ist ein historisch umkÃ¤mpftes Land.

Seit rÃ¶mischem RÃ¼ckzug siedeln Germanen

Am Beginn waren es RÃ¤ter und RÃ¶mer, die um die Vorherrschaft kÃ¤mpften, ehe die RÃ¶mer im Unterland Festungen gegen die einfallenden Germanen bauten. FÃ¼r die Langobarden war das Unterland die nÃ¶rdlichste Grenzlinie, die sie gegen die Bajuwaren zu verteidigen versuchten.

Unter den vielen Grafengeschlechtern, die im Unterland um die weltliche Vorherrschaft wetteiferten, waren die Tiroler die erfolgreichsten.

Deutsche AuslÃ¤ufer bis Trient

FÃ¼r die Tiroler Grafen war Salurn lange Zeit der sÃ¼dlichste Machtbereich, weshalb ihnen eine deutsche Besiedlung wesentlich war. Das Deutschtum reichte im Mittelalter zwar bis fast nach Trient, wurde jedoch durch Gegenreformation und wirtschaftliche Krisen wieder nach Salurn zurÃ¼ckgedrÃ¤ngt.

Es war durchaus denkbar, dass sich die Sprachengrenze noch weiter nach Norden verlagert hÃ¤tte. FÃ¼r den italienischen Nationalismus war die Grenze bei Salurn nÃ¤mlich das erste Hindernis in dem Versuch, den Brenner zu erobern. Dass es anders kam, liegt an der ZÃ¤higkeit, die die Unterlandler an den Tag legten.

MentalitÃ¤t schlÃ¤gt sÃ¼dlich von Salurn um

FÃ¼r die vielen Durchreisenden, die nach SÃ¼den unterwegs sind, mag das Unterland, eingebettet in schroffe FelswÃ¤nde, ObstgÃ¤rten und Weinberge, eine â€žhÃ¼bscheâ€œ Kulisse sein. Ob sie die VerÃ¤nderungen wahrnehmen, die sich im Unterland abzeichnen, sei dahingestellt. Dass sÃ¼dlich von Salurn die EinzelhÃ¶fe seltener, die DÃ¶rfer dichter, die Bauweisen anders und die HÃ¤user bunter werden, werden wohl nur die Aufmerksamsten bemerken.

Deutsch wird sÃ¼dlich von Salurn â€“ abgesehen vom Tourismus â€“ weder gesprochen, noch verstanden, und schon gar nicht gefÃ¼hlt. Die MentalitÃ¤t schlÃ¤gt um.

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Das Unterland ist deutsches Siedlungsgebiet, und will es bleiben. Davon legt die neueste Eckartschrift Zeugnis ab. Sie zeigt die vielen Schwierigkeiten in der Erhaltung der Tiroler IdentitÃ¤ten Ã¼ber die Jahrhunderte hinweg, die Gegenspieler und FÃ¶rderer und auch die Herausforderungen der Jetztzeit.

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