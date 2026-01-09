Die Salurner Klause ist die sÃ¼dliche Grenze des deutschen Siedlungsgebiets.

Foto: Plentn / Wikimedia (CC0 1.0)

SÃ¼dtirol

9. JÃ¤nner 2026 / 19:14 Uhr

Neue Eckartschrift stÃ¤rkt Verbundenheit mit sÃ¼dlichstem Siedlungsgebiet

Das SÃ¼dtiroler Unterland ist ein historisch umkÃ¤mpftes Land.

Seit rÃ¶mischem RÃ¼ckzug siedeln Germanen

Am Beginn waren es RÃ¤ter und RÃ¶mer, die um die Vorherrschaft kÃ¤mpften, ehe die RÃ¶mer im Unterland Festungen gegen die einfallenden Germanen bauten. FÃ¼r die Langobarden war das Unterland die nÃ¶rdlichste Grenzlinie, die sie gegen die Bajuwaren zu verteidigen versuchten.

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Unter den vielen Grafengeschlechtern, die im Unterland um die weltliche Vorherrschaft wetteiferten, waren die Tiroler die erfolgreichsten.

Deutsche AuslÃ¤ufer bis Trient

FÃ¼r die Tiroler Grafen war Salurn lange Zeit der sÃ¼dlichste Machtbereich, weshalb ihnen eine deutsche Besiedlung wesentlich war. Das Deutschtum reichte im Mittelalter zwar bis fast nach Trient, wurde jedoch durch Gegenreformation und wirtschaftliche Krisen wieder nach Salurn zurÃ¼ckgedrÃ¤ngt.

Es war durchaus denkbar, dass sich die Sprachengrenze noch weiter nach Norden verlagert hÃ¤tte. FÃ¼r den italienischen Nationalismus war die Grenze bei Salurn nÃ¤mlich das erste Hindernis in dem Versuch, den Brenner zu erobern. Dass es anders kam, liegt an der ZÃ¤higkeit, die die Unterlandler an den Tag legten.

MentalitÃ¤t schlÃ¤gt sÃ¼dlich von Salurn um

FÃ¼r die vielen Durchreisenden, die nach SÃ¼den unterwegs sind, mag das Unterland, eingebettet in schroffe FelswÃ¤nde, ObstgÃ¤rten und Weinberge, eine â€žhÃ¼bscheâ€œ Kulisse sein. Ob sie die VerÃ¤nderungen wahrnehmen, die sich im Unterland abzeichnen, sei dahingestellt. Dass sÃ¼dlich von Salurn die EinzelhÃ¶fe seltener, die DÃ¶rfer dichter, die Bauweisen anders und die HÃ¤user bunter werden, werden wohl nur die Aufmerksamsten bemerken.

Deutsch wird sÃ¼dlich von Salurn â€“ abgesehen vom Tourismus â€“ weder gesprochen, noch verstanden, und schon gar nicht gefÃ¼hlt. Die MentalitÃ¤t schlÃ¤gt um.

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Das Unterland ist deutsches Siedlungsgebiet, und will es bleiben. Davon legt die neueste Eckartschrift Zeugnis ab. Sie zeigt die vielen Schwierigkeiten in der Erhaltung der Tiroler IdentitÃ¤ten Ã¼ber die Jahrhunderte hinweg, die Gegenspieler und FÃ¶rderer und auch die Herausforderungen der Jetztzeit.

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