Verlierer-Ampel verpasst Frist: Kein Budgetplan fÃ¼r Innovation und Forschung

Der neue Forschungs-, Technologie- und Innovationspakt (FTI-Pakt) fÃ¼r die Jahre 2027 bis 2029 ist noch nicht beschlossen worden, auch wenn das Gesetz es eigentlich so vorsehen wÃ¼rde. Obwohl die Ampel-Regierung damit das Gesetz bricht, gibt es keine Konsequenzen â€“ auÃŸer fÃ¼r die heimischen Forschungseinrichtungen, fÃ¼r die die verpasste Frist groÃŸe finanzielle Unsicherheiten bedeutet.

Unsicherheit in der Forschungslandschaft

Laut dem Forschungsfinanzierungsgesetz (FoFinaG) hÃ¤tte die Bundesregierung diesen FTI-Pakt bis Ende 2025 beschlieÃŸen mÃ¼ssen. Das ist nicht passiert und sorgt jetzt fÃ¼r Unsicherheit in der Ã¶sterreichischen Forschungslandschaft.

Frist ist verstrichen, Regierung blieb untÃ¤tig

Der FTI-Pakt ist eine zentrale Vereinbarung zwischen Regierung und Forschungsinstitutionen darÃ¼ber, wie viel Geld in Forschung, Technologie und Innovation flieÃŸen soll â€“ und wie dieses Geld verteilt wird. Er gilt jeweils fÃ¼r drei Jahre und soll den Institutionen Budget-Planungssicherheit geben. Das Forschungsfinanzierungsgesetz schreibt klar vor: In jedem zweiten Jahr einer laufenden Periode muss die Regierung einen neuen FTI-Pakt beschlieÃŸen. FÃ¼r die derzeit laufende Periode 2024â€“2026 hieÃŸ das: Pakt fÃ¼r 2027â€“2029 bis Ende 2025. Diese Frist ist nun verstrichen â€“ ohne Beschluss.

Bis heute keine Einigung

Die Verlierer-Ampel verhandelt seit Herbst 2025 Ã¼ber den neuen Pakt â€“ aber eine Einigung Ã¼ber das Gesamtbudget gibt es noch immer nicht. Drei Ministerien sind gemeinsam mit dem Finanzministerium beteiligt: Wissenschaft, Wirtschaft und Infrastruktur. Laut Angaben der beteiligten Ressorts wurden Teile bereits ausgehandelt, etwa im Wissenschaftsministerium. Andere Bereiche â€“ vor allem jene, die Innovation und Industrie betreffen â€“ sind noch in Diskussion. Die zustÃ¤ndigen Ministerien hoffen, den Pakt im JÃ¤nner 2026 fertigzustellen.

Regierung missachtet Fristen â€“ Institutionen kÃ¶nnen nicht planen

FÃ¼r die laufende Phase 2024â€“2026 sind im aktuellen FTI-Pakt rund 5,05 Milliarden Euro vorgesehen. Wie hoch die Budgetmittel fÃ¼r 2027â€“2029 sein werden, ist noch offen. Das Gesetz sieht eine konkrete Frist vor, und ihre Missachtung signalisiert, dass der rechtliche Rahmen nicht mehr ernst genommen wird. Institutionen kÃ¶nnen daher nicht sicher sagen, auf welche Mittel sie sich in Zukunft verlassen kÃ¶nnen.

Wenn der FTI-Pakt endlich beschlossen ist, mÃ¼ssen die beteiligten Ministerien und FÃ¶rderstellen â€“ etwa die Ã–AW, der FWF, das AIT, die FFG und weitere â€“ die Gelder fÃ¼r ihre Programme und Projekte verhandeln. Ohne Pakt bleibt dieser Prozess in der Schwebe, was Planung und Investitionen verzÃ¶gert.