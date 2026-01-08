FÃ¼rst zu â€žMaduroâ€œ: â€žWer hier wegschaut, macht sich politisch unglaubwÃ¼rdigâ€œ

WÃ¤hrend andere reflexartig den von den USA herbeigefÃ¼hrten Sturz des venezolanischen Diktators NicolÃ¡s Maduro be- und verurteilten, hat FPÃ–-AuÃŸenpolitik-Sprecherin Susanne FÃ¼rst gestern, Mittwoch, versucht, die Vorkommnisse in Venezuela nÃ¼chtern und realpolitisch einzuordnen.

Die FPÃ–, so FÃ¼rst, bewerte internationale Entwicklungen nicht ideologisch, sondern auf Basis von Fakten, Interessen und politischer RealitÃ¤t. Die Vereinigten Staaten seien ein zentraler sicherheitspolitischer Akteur und handeln – wie jede GroÃŸmacht – auf Grundlage ihrer nationalen Interessen.

Venezuela kein demokratischer Rechtsstaat

Unbestritten sei, dass Venezuela bereits seit Jahren kein demokratischer Rechtsstaat mehr gewesen sei. Unter dem Regime von NicolÃ¡s Maduro habe es keine freien und fairen Wahlen gegeben, die wirtschaftliche Lage sei kollabiert, und Millionen Menschen hÃ¤tten das Land verlassen. Die Zahlen derer, die vor der kommunistischen Politik Maduros flÃ¼chteten, sind tatsÃ¤chlich beÃ¤ngstigend: Von den rund 26 Millionen Einwohnern suchten sich acht Millionen (!) Schutz im Ausland. Damit ist Venezuela nach Syrien weltweit das Land mit den meisten Asylsuchenden.

Bereits Biden-Regierung setzte Kopfgeld auf Maduro aus

Diese Fakten, sagte FÃ¼rst, seien auch von der EuropÃ¤ischen Union so eingeordnet worden. Sie erinnerte daran, dass auf Maduro, der in den USA vor Gericht gestellt wird, bereits in der Vergangenheit ein Kopfgeld ausgesetzt worden war – und zwar vom demokratischen US-PrÃ¤sidenten Joe Biden.

Die FPÃ– fordere daher ZurÃ¼ckhaltung statt ideologischer Symbolpolitik. WÃ¶rtlich sagte FÃ¼rst:

Keine Jubelrhetorik, aber auch keine moralisierende EmpÃ¶rung nach Tageslaune. AuÃŸenpolitik ist kein Ort fÃ¼r parteipolitische Selbstdarstellung. Ã–sterreich ist ein kleines neutrales Land mit jeder Menge eigener Probleme.

“Moralisierend erhobener Zeigefinger ist nicht unsere Rolle”

AuÃŸenpolitisch gehe es um den Schutz der eigenen BevÃ¶lkerung, und das bedeutet in erster Linie, sich aus Konflikten und Kriegen, die nicht die unseren sind, herauszuhalten. Das gelte fÃ¼r Venezuela genauso wie fÃ¼r die Ukraine. In zweiter Linie bedeutete es, als Vermittler, Mediator und Friedensstifter zur VerfÃ¼gung zu stehen, wenn man dafÃ¼r gebraucht wird.

Unsere Rolle ist es aber nicht, mit dem moralisierend erhobenen Zeigefinger herumzufuchteln und damit die Sicherheits- und Wirtschaftsinteressen unseres Landes zu gefÃ¤hrden, ohne auch nur irgendetwas Positives zu bewirken.

Menschenrechte gelten auch fÃ¼r sozialistische Regimes

Einen Seitenhieb auf die reflexartige Solidarisierung Linker mit autoritÃ¤ren Regimes konnte sich FÃ¼rst nicht verkneifen – zuletzt hatte sich ja SPÃ–-Chef und Vizekanzler Andreas Babler als “Schutzpatron” des linken Diktators in Szene gesetzt. Dazu FÃ¼rst: