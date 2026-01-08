â€žProblematischer DrehtÃ¼reffektâ€œ: Ex-Geheimdienstchef mit Sicherheitsfirma

Erst im September hatte Omar Haijawi-Pirchner seinen RÃ¼cktritt als Direktor der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) per Jahresende 2025 angekÃ¼ndigt. Wenige Tage aus dem Amt, meldet er sich auf der sicherheitspolitischen BÃ¼hne zurÃ¼ck.

Profiteur der Ã–VP-Sicherheitspolitik

Diesmal als Unternehmer. Der 1978 geborene Spitzenbeamte hat eine Sicherheitsberatungsfirma gegrÃ¼ndet, die Ã–sterreichs BehÃ¶rden und Ministerien sowie internationale Institutionen zu Fragen des Staatsschutzes beraten soll.

AufhÃ¤nger des neuen Karrierekapitels ist ein Mann, dessen Aufstieg eng mit der von der Ã–VP komponierten Sicherheitsarchitektur verknÃ¼pft ist und dessen Abgang von offenen Fragen begleitet wurde.

Vom Landeskriminalamt an die Spitze des Staatsschutzes

Haijawi-Pirchner galt lange als AushÃ¤ngeschild der SicherheitsbehÃ¶rden. Migrationshintergrund! Was fÃ¼r ein Karrieretreiber im heutigen Ã–sterreich.

Vor seiner Bestellung zum Geheimdienstchef leitete er das niederÃ¶sterreichische Landeskriminalamt, wo ohne RÃ¼ckhalt der Ã–VP kaum Karriere zu machen ist.

Neuer Geheimdienst von Ã–VPs Gnaden

Im JÃ¤nner 2020 wurde er schlieÃŸlich zum ersten Direktor des neu geschaffenen Ã¶sterreichischen Geheimdienstes DSN ernannt. Davor hieÃŸ die BehÃ¶rde Bundesamt fÃ¼r Verfassungsschutz und TerrorismusbekÃ¤mpfung (BVT). Sie war nach InsidervorwÃ¼rfen und einer Hausdurchsuchung, die der FPÃ– angelastet werden sollte, in Verruf geraten. FederfÃ¼hrend: Ã–VP.

Ã–VP-ParteinÃ¤he bekannt

Mit dem neuen Direktor hatte sie sich auch ein Standbein gesichert. Denn die behauptete parteipolitische Distanz des neuen Geheimdienstchefs hielt der Ã¶ffentlichen ÃœberprÃ¼fung nicht stand: Ein Foto aus dem Jahr 2020 zeigte ihn im Ã–VP-Wahlkampf an der Seite von Familienministerin Susanne Raab, aufgenommen kurz vor den Gemeinderatswahlen in NiederÃ¶sterreich.

Im “ZiB2”-Interview spielte er sein Ã–VP-Engagement herunter, beteuerte, er sei kein Parteimitglied, eine Darstellung, die FPÃ–-Politiker spÃ¤ter als IrrefÃ¼hrung kritisierten.

Ã–ffentliches Bekenntnis zur Volkspartei

Noch brisanter wurde die Causa durch ein Video des Regionalsenders N1-TV vor vier Jahren: Beim Ã–VP-Neujahrstreffen sprach Haijawi-Pirchner offen in der â€žWir-Formâ€œ der Ã–VP und bewarb die Partei als Kraft fÃ¼r â€žnachhaltige und moderne Politikâ€œ. WÃ¶rtlich sagte er:

FÃ¼r das steht die Ã–VP und das mÃ¶chten wir heute den BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rgern rÃ¼berbringen.

FÃ¼r die Opposition war damit klar: Der Geheimdienstchef sei deutlich nÃ¤her an der Ã–VP, als er Ã¶ffentlich zugeben wollte.

RÃ¼cktritt 2025 und die Islamisten-AffÃ¤re im DSN

Im September 2025 trat Haijawi-Pirchner Ã¼berraschend zurÃ¼ck. Offiziell â€žauf eigenen Wunsch und aus persÃ¶nlichen GrÃ¼ndenâ€œ und elf Monate vor Ablauf seiner Funktionsperiode.

Der RÃ¼cktritt fiel zeitlich in die Eskalation der sogenannten â€žIslamisten-Causaâ€œ im DSN: Mehrere Medien und Oppositionspolitiker thematisierten damals die mÃ¶gliche Unterwanderung der BehÃ¶rde durch Akteure aus dem radikal-islamistischen Milieu, darunter ein mutmaÃŸlicher Muslimbruder.

Frage nach islamistischer Unterwanderung

Die FPÃ– sprach von einem sicherheitspolitischen â€žSuper-GAUâ€œ und brachte den Abgang des DSN-Chefs mit der AffÃ¤re in Verbindung.

FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker stellte in den damaligen Aussendungen zwei zentrale Fragen: Habe Haijawi-Pirchner die islamistische Unterwanderung Ã¼bersehen oder davon gewusst und nicht gehandelt? Diese VorwÃ¼rfe blieben politisch im Raum stehen, eine vollstÃ¤ndige behÃ¶rdliche oder parlamentarische Aufarbeitung wurde bis Jahresende 2025 zwar gefordert, aber nicht abgeschlossen.

DrehtÃ¼r-Debatte um neuen Beratungsjob

Und nun will Haijawi-Pirchner jene Strukturen beraten, die er bis vor kurzem selbst leitete und gleichzeitig im Innenministerium ein Projekt zur Evaluierung des Staatsschutzgesetzes Ã¼bernommen hat.

Die FPÃ– wirft ihm einen â€žDrehtÃ¼reffektâ€œ und Versorgungsposten auf Steuerzahlerkosten vor und spricht von â€žPostenschacher in Reinkulturâ€œ. Haijawi-Pirchner selbst hat die Kritik bislang nicht Ã¶ffentlich kommentiert.