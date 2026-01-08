Deutschkurs

Dass ein GroÃŸteil der SchulanfÃ¤nger in Wien kein oder kaum Deutsch kann, ist die Konsequenz jahrzehntelanger ungehinderter Masseneinwanderung. Ausgerechnet die Ã–VP, die maÃŸgeblich fÃ¼r das Migrations-Chaos verantwortlich ist, regt sich nun darÃ¼ber auf.

Foto: Katja_Kolumna / pixabay.com

Bildung

8. JÃ¤nner 2026 / 07:23 Uhr

SchulanfÃ¤nger kÃ¶nnen kein Deutsch: Ausgerechnet Ã–VP entdeckt Sprachproblem

Immer mehr SchÃ¼ler in den Wiener Schulen sind der deutschen Sprache nicht mÃ¤chtig: In Wien-Margareten liegt der Anteil der Kinder mit unzureichenden Deutschkenntnissen bei knapp 77 Prozent, und in anderen Bezirken wie Ottakring, Brigittenau und Favoriten sieht es mit fast 70 Prozent nicht viel besser aus. Ausgerechnet die Ã–VP als einer der Hauptverantwortlichen fÃ¼r die Massenmigration in den letzten Jahrzehnten stÃ¶rt sich jetzt daran.

Zukunft der Stadt in Gefahr

Genau jene Ã–VP, deren Innenminister und Kanzler seit vielen Jahren Massen von Illegalen ungehindert ins Land lassen, beklagt jetzt in diversen Medien, dass bei den SchulanfÃ¤ngern in Wien kaum noch jemand Deutsch kann: Ã–VP-Landesparteiobmann Markus Figl betonte, dass viele der Kinder, die kaum Deutsch sprechen, keineswegs NeuzugÃ¤nge seien, sondern hier geboren worden sind. Keine einzige Kennzahl sei besser geworden, sondern alles schlechter. Der Bezirk Margareten zeige diese Entwicklung. Figls BÃ¼ro erklÃ¤rte, die aktuellen Zahlen wÃ¼rden eindeutig belegen, dass Gefahr im Verzug sei und die Zukunft der Stadt auf dem Spiel stehe. Wenn Kinder nicht ausreichend Deutsch kÃ¶nnten, um dem Unterricht folgen zu kÃ¶nnen, hÃ¤tten sie in weiterer Folge weniger Chancen im Bildungssystem und seien â€ždie Mindestsicherungsbezieher von morgenâ€œ.

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SpÃ¤tes Erwachen bei der Volkspartei

Man habe daher auch das parlamentarische Mittel ergriffen und eine Sondersitzung des Landtages verlangt, erklÃ¤rte Wiens Ã–VP-Klubobmann Harald ZierfuÃŸ. Kinder mÃ¼ssten vor dem Schuleintritt Deutsch kÃ¶nnen â€“ deshalb wolle man acht Forderungen im Zuge des Sonderlandtags erneut einbringen. Konkret fordert die Wiener Ã–VP, dass alle DreijÃ¤hrigen sprachlich getestet werden, bei FÃ¶rderbedarf verpflichtender Kindergarten mit intensiver DeutschfÃ¶rderung und 30 Wochenstunden gilt, 1.000 SprachfÃ¶rderkrÃ¤fte eingesetzt werden mÃ¼ssen, Ã¶ffentliche FÃ¶rderungen an QualitÃ¤t gekoppelt werden, das gesamte Personal auf C1-Niveau gebracht wird, der Fachkraft-Kind-SchlÃ¼ssel verbessert wird und eine wirksame QualitÃ¤tskontrolle eingefÃ¼hrt wird, da bisher QuantitÃ¤t vor QualitÃ¤t stand.

KindergÃ¤rten sollen es richten â€“ trotz Personalmangel

Angesetzt werden soll also schon bei den Kindergartenkindern. Kurz und knapp: Jetzt sollen es die ohnehin schon unter Personalnot leidenden KindergÃ¤rten richten â€“ doch wie und mit wem? In den KindergÃ¤rten der Bundeshauptstadt waren im letzten August 645 Stellen unbesetzt. Gerechnet auf die etwa 350 Einrichtungen in Wien, bedeutet das: etwa zwei PÃ¤dagogen fehlen im Schnitt in jedem Kindergarten. Und es kommen aufgrund der weiterhin ungebremsten illegalen Massenmigration und der hohen Geburtenzahl der Einwanderer auch stÃ¤ndig weitere nicht deutsch sprechende Kinder dazu.

Schuld sind immer die anderen

â€žDas sind unfassbare AusmaÃŸe, die sowohl die QualitÃ¤t der Betreuung als auch die FrÃ¼h- und DeutschfÃ¶rderung massiv beeintrÃ¤chtigenâ€œ â€“ das hat ZierfuÃŸ beklagt, dessen Partei nun das jahrzehntelange Versagen in der Asyl- und Migrationspolitik auf die ohnehin Ã¼berlasteten PÃ¤dagogen in den KindergÃ¤rten abwÃ¤lzen will. Auch hier suchte er die Schuldigen – nicht ganz grundlos – bei der Wiener Stadtregierung, die ja Migranten aufgrund sozialer Lockangebote magnetisch anzieht: SPÃ– und Neos hÃ¤tten es bis heute nicht geschafft, einen echten Stufenplan zu etablieren, so ZierfuÃŸ. Wer aber fÃ¼nf Jahre lang seine Verantwortung ignoriere und abschiebe, dÃ¼rfe sich nicht wundern, wenn der PÃ¤dagogen-Mangel immer grÃ¶ÃŸer wird.

Wie sieht Ã–sterreich in 20 Jahren aus?

Was bleibt, sind dÃ¼stere Zukunftsaussichten. KindergÃ¤rten und Schulen sind das demografische Bild von morgen. Wie sieht Ã–sterreich in 20 Jahren aus? Diese Frage stellt sich offensichtlich kein System-Politiker Ã¶ffentlich. Dabei wÃ¤re genau das die wichtigste Frage. Denn: Wo bleiben wir Ã–sterreicher in 20 Jahren? In Ghettos?

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