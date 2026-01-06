Schluss mit Rot-Rot: Brandenburger Koalition aus SPD und Wagenknecht-Partei gescheitert

Die rot-rote Koalition in Brandenburg ist Geschichte: SPD-MinisterprÃ¤sident Dietmar Woidke hat das RegierungsbÃ¼ndnis mit dem BÃ¼ndnis Sahra Wagenknecht (BSW) beendet. Er begrÃ¼ndete den Schritt mit dem Verlust der parlamentarischen Mehrheit und einem zunehmend untragbaren Zustand innerhalb des Partnerlagers.

BSW-Finanzminister ausgetreten

Die â€žBasis einer demokratischen Mehrheitâ€œ sei nicht mehr gegeben, sagte Woidke bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Finanzminister Robert Crumbach. Dieser war am gestrigen Montag aus dem BSW und dessen Landtagsfraktion ausgetreten. Alle Minister sollen vorerst im Amt bleiben, die SPD will zunÃ¤chst mit einer Minderheitsregierung weiterarbeiten.

GesprÃ¤che mit CDU

Der Regierungschef kÃ¼ndigte an, nun das GesprÃ¤ch mit der CDU zu suchen, um eine stabile Mehrheit zu bilden. Neue Optionen ergeben sich durch den Ãœbertritt Crumbachs und der bisherigen BSW-Abgeordneten Jouleen Gruhn zur SPD-Fraktion. Fraktionschef BjÃ¶rn LÃ¼ttmann bestÃ¤tigte die beiden NeuzugÃ¤nge am Dienstag.

Verstrittene Linke kommen nicht zusammen

Trotz mehrfacher Appelle an den Koalitionspartner habe es das BSW nicht geschafft, Ã¶ffentliche Auseinandersetzungen zu beenden, sagte Woidke. Der Austritt Crumbachs habe den fortschreitenden Zerfall der Fraktion nur verdeutlicht. Damit sei die Basis der Zusammenarbeit nicht mehr gegeben.

Woidke will keine Konsequenzen fÃ¼r sich

PersÃ¶nliche Konsequenzen schlieÃŸt der MinisterprÃ¤sident aus. â€žEs gab zu keinem Zeitpunkt Streit innerhalb der Koalition, sondern nur innerhalb des BSW, der zu dieser toxischen Situation gefÃ¼hrt hat. Deswegen stellt sich auch nicht die Frage nach persÃ¶nlichen Konsequenzenâ€œ, betonte er. Neuwahlen lehnte der SPD-Politiker ab und fragte: â€žHaben wir wirklich die Zeit, jetzt fÃ¼nf Monate mit Plakatekleben zu verplempern?â€œ

AfD holt neuen Rekord, Altparteien suchen Optionen

Laut einer rbb-Umfrage vom Dezember lag die AfD bei 35 Prozent â€“ ein neuer Rekordwert. Die SPD erreichte 22 Prozent, das BSW sieben Prozent. CDU, Linke und GrÃ¼ne kamen auf 14, neun und fÃ¼nf Prozent. Damit hÃ¤tte weder das bisherige RegierungsbÃ¼ndnis noch eine SPD-CDU-Koalition eine Mehrheit. Selbst DreierbÃ¼ndnisse kÃ¤men rechnerisch nicht Ã¼ber die notwendige Schwelle.

Monatelanger Streit unter Genossen

Bereits seit November schwelt ein offener Konflikt zwischen SPD und der linken Splitterpartei BSW. Damals hatte die BSW-Fraktion mehrheitlich gegen die Rundfunkreform gestimmt, wodurch das Gesetz nur dank CDU-Stimmen durchkam. Zum Jahresende forderte die SPD ein offizielles Bekenntnis aller 14 BSW-Abgeordneten zur Koalition â€“ doch die Parteispitze um Landeschefin Friederike Benda und Fraktionschef Niels-Olaf LÃ¼ders verweigerte dies. Benda verlangte stattdessen Crumbachs Entlassung und den RÃ¼cktritt der ausgetretenen Abgeordneten.

BSW-GrÃ¼nderin Sahra Wagenknecht hatte sich noch vor Weihnachten kompromissbereit gezeigt und erklÃ¤rt, sie halte an der Koalition fest. Der Versuch, die Spannungen zu beruhigen, blieb jedoch ohne Wirkung.