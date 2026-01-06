Zehntausende Berliner Haushalte sind nach dem linksextremen Anschlag auf eine KabelbrÃ¼cke weiterhin ohne Strom. Zu dem Attentat hatte sich die â€žVulkangruppeâ€œ bekannt, die bereits seit Ã¼ber zehn Jahren AnschlÃ¤ge in Deutschland verÃ¼bt haben soll. Der Generalbundesanwalt ermittelt nun wegen Terrorverdachts. Was hinter dem Anschlag stecken kÃ¶nnte, diskutierten der YouTuber Elijah Tee und Report24-Chefredakteur Florian Machl.

Gibt es die â€žVulkangruppeâ€œ Ã¼berhaupt?

Ein Wahnsinn sei es, was aus der stolzen Industrienation Deutschland geworden ist, fand Machl. FrÃ¼her hÃ¤tten deutsche Ingenieure so ein Problem innerhalb von Stunden lÃ¶sen kÃ¶nnen. Er fragte sich, ob es diese Vulkangruppe Ã¼berhaupt gibt. Mit Verweis auf den â€žNationalsozialistischen Untergrundâ€œ (NSU) sprach er von groÃŸen LÃ¼cken in den offiziellen ErzÃ¤hlungen. Woher wisse man, dass das Bekennerschreiben tatsÃ¤chlich von der Vulkangruppe stammt â€“ und dass diese Gruppe den Anschlag verÃ¼bt hat?

Wer war an Anschlag beteiligt?

Kein willkÃ¼rlicher, sondern ein professionell geplanter Anschlag, meinte Tee: professionell, gezielt und zerstÃ¶rerisch. Seine Theorie: Offizielle Stellen kÃ¶nnten beteiligt sein und hÃ¤tten kein Interesse an einer vollstÃ¤ndigen AufklÃ¤rung. Machl sah darin kein groÃŸes Geheimwissen, weil das Berliner Stromnetz relativ offen liegt und sich Knotenpunkte im Internet recherchieren lassen. FÃ¼r ihn stellte sich die Frage: Wer gibt solchen Gruppen die Ideen? MÃ¶glicherweise sei die Gruppe unterwandert und einzelne Mitglieder prÃ¤sentierten der FÃ¼hrung konkrete AnschlagsvorschlÃ¤ge.

Staat und linke Zivilgesellschaft versagen

Die volle Wiederherstellung der LeitungsstÃ¤rke soll bis zu fÃ¼nf Wochen dauern â€“ ein Zeichen fÃ¼r einen dysfunktionalen Staat, der sich auch nicht ausreichend um Betroffene, etwa Senioren, kÃ¼mmere und die Menschen in der Region weitgehend alleinlasse. Warum finanziert man einen solchen Staat mit so vielen Steuern, wenn er versagt? Auch VerbÃ¤nde und Vereine wÃ¼rden nicht ausreichend helfen, die groÃŸe linke SolidaritÃ¤t fehle. Machl sah eine schockierende Verrohung der linken Szene und eine fehlende Distanzierung durch linke Politiker.

Medien spekulieren Ã¼ber Russland-Beteiligung

Bereits jetzt gebe es ein mediales Framing und Versuche, Russland verantwortlich zu machen. Machl wÃ¼rde zwar nicht ausschlieÃŸen, dass die Vulkangruppe von russischen Agenten durchsetzt ist, aber auch andere Nationen kÃ¶nnten entsprechende Strukturen in Deutschland aufgebaut haben. Deutsche Politiker kÃ¶nnten profitieren, wenn sie einen Vorwand fÃ¼r teure Investitionen in RÃ¼stung und Infrastruktur haben. Tee stellte die Frage: Wenn es so einfach wÃ¤re â€“ warum hat Russland dann nicht ganz Berlin oder ganz Deutschland lahmgelegt?

Machl berichtete auÃŸerdem, dass der Berliner Senat den Ankauf von 600 Stromgeneratoren abgelehnt habe. Das â€žNicht-helfenâ€œ sehe man auch jetzt in Berlin: Im Zweifelsfall stehe man als BÃ¼rger allein da. Seit zehn Jahren sei die Vulkangruppe aktiv, und so lange tatenlos zuzusehen, wÃ¤re eines Landes wie Deutschland nicht wÃ¼rdig.