Minus 25 Grad sind â€žWetterfroschâ€œ Wadsak zu wenig – â€žes mÃ¼ssten minus 50 Grad seinâ€œ

In ganz Ã–sterreich frieren die Menschen. FÃ¼r den Westen des Landes hat die Geosphere Austria sogar eine offizielle KÃ¤ltewarnung ausgesprochen. Doch fÃ¼r â€žWetterfroschâ€œ Marcus Wadsak sind minus 25 Grad zu wenig. Gebe es keinen Klimawandel, mÃ¼sste es minus 50 Grad haben, meint der ORF-Meteorologe.

Durch Klimawandel bleibt Frost unerreichbar

Auf seiner Facebook-Seite ordnete Wadsak die derzeit klirrende KÃ¤lte so ein:Â

Verglichen mit â€žfrÃ¼herâ€œ hat sich selbst die extreme KÃ¤lte bereits abgeschwÃ¤cht. Durch den Klimawandel bleibt Frost wie damals heute unerreichbar.

Ein RÃ¼ckblick auf die tiefsten Temperaturen sollte seine These untermauern: Sonnblick im Jahr 1905 minus 37,4 Grad, Stift Zwettl im Jahr 1929 minus 36,6 Grad, Wien am 11. Februar 1929 minus 26,3 Grad. Und in der NÃ¤he von Lunz am See in den Ybbstaler Alpen in NiederÃ¶sterreich sollen es am 19. Februar 1932 sagenhafte minus 52,6 Grad – die tiefste je in Ã–sterreich gemessene Temperatur – gegeben haben.

“Der Wegscheider” betrachtete Wadsak satirisch

FÃ¼r viele hat sich der ORF-Meteorologe lÃ¤ngst zur Speerspitze der Klima-Hysteriker gemausert. So betrachtete â€žDer Wegscheiderâ€œ Wadsaks Thesen satirisch, als dieser dem Vernehmen nach den Juli 2023 zum heiÃŸesten Monat seit hunderttausend Jahren erklÃ¤rt hatte. Da spiele anscheinend auch keine Rolle, so â€žDer Wegscheiderâ€œ, dass der Mensch erst seit knapp 400 Jahren in der Lage sei, die Temperaturen genau zu messen. Und die offiziellen Aufzeichnungen der globalen Temperatur Ã¼berhaupt erst ab dem Jahr 1880, also seit rund 140 Jahren gemacht worden seien. FÃ¼r die Zeit davor kÃ¶nne man lediglich feststellen, ob es WÃ¤rme- oder KÃ¤lteperioden gegeben habe.

Ãœber CO2-Werte bei aktivem Vulkan besorgt

An seiner Expertise wurde gezweifelt, als sich Wadsak wegen der â€žhohen CO2-Daten auf Mauna Loaâ€œ besorgt zeigte. Allerdings: Der Mauna Loa ist ein aktiver Vulkan bei Hawaii â€“ und das erklÃ¤rt die dortigen hohen CO2-Werte.

â€žSelbstentzÃ¼ndungâ€œ bei WaldbrÃ¤nden

Der ORF dÃ¼rfte mit ihren WetterfrÃ¶schen kein gutes HÃ¤ndchen haben, wie auch eine Redakteurin im â€žÃ–1 Journalâ€œ unter Beweis stellte. Wie berichtet,Â sah diese eine â€žSelbstentzÃ¼ndungâ€œ bei WaldbrÃ¤nden und verbreitete damit eine klassische Falschmeldung, worÃ¼ber sich auch Wetterexperte JÃ¶rg Kachelmann lustig machte.Â