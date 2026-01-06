Bomben fÃ¼r den Dollar: Was steckt hinter dem US-Angriff auf Venezuela?

Mit der EntfÃ¼hrung des venezolanischen PrÃ¤sidenten NicolÃ¡s Maduro durch US-StreitkrÃ¤fte hat die Regierung von Donald Trump fÃ¼r eine veritable internationale Krise gesorgt. WÃ¤hrend Washington die Aktion als MaÃŸnahme gegen Drogenhandel und organisierte KriminalitÃ¤t rechtfertigt, wird sie von zahlreichen Staaten und VÃ¶lkerrechtsexperten als schwerer VerstoÃŸ gegen internationales Recht kritisiert.

Nicht Sicherheit, sondern US-Dollar wird verteidigt

Abseits der offiziellen ErklÃ¤rungen kursieren in sozialen Netzwerken alternative Deutungen der Ereignisse. Auf der Facebook-Seite von ORF-Moderator Reinhard Jesionek wurde ein ausfÃ¼hrlicher Beitrag geteilt, der die Festnahme Maduros in einen grÃ¶ÃŸeren geopolitischen und wirtschaftlichen Zusammenhang stellt. Die Argumentation: Der eigentliche Hintergrund des US-Vorgehens liegt nicht in Sicherheitsfragen, sondern in der Verteidigung der globalen Dominanz des US-Dollars.

Petrodollar-System dient den USA

Im Zentrum der Argumentation steht das sogenannte Petrodollar-System. Dieses geht auf Vereinbarungen aus den 1970er-Jahren zurÃ¼ck, wonach ErdÃ¶l auf den WeltmÃ¤rkten Ã¼berwiegend in US-Dollar gehandelt wird. Dadurch entsteht weltweit eine konstante Nachfrage nach der amerikanischen WÃ¤hrung, was den USA erhebliche wirtschaftliche und finanzielle Vorteile verschafft. Ein Abkommen zwischen den USA und Saudi-Arabien aus dem Jahr habe 1974 diese Praxis maÃŸgeblich etabliert.

Venezuela tanzt aus der Reihe

Venezuela verfÃ¼gt Ã¼ber die grÃ¶ÃŸten nachgewiesenen ErdÃ¶lreserven der Welt und habe in den vergangenen Jahren begonnen, Ã–lgeschÃ¤fte auch in anderen WÃ¤hrungen wie dem chinesischen Yuan abzuwickeln. Zudem habe die Regierung angekÃ¼ndigt, sich langfristig vom Dollar zu lÃ¶sen, engere Beziehungen zu China, Russland und Iran aufzubauen und einen Beitritt zu den BRICS-Staaten anzustreben.

Nicht die erste Intervention gegen eigene WÃ¤hrungen

Dabei gibt es Parallelen zu frÃ¼heren internationalen Konflikten â€“ beispielsweise den Irak, der Anfang der 2000er-Jahre ankÃ¼ndigte, Ã–l in Euro zu verkaufen, sowie Libyen, wo der damalige Machthaber Muammar al-Gaddafi eine goldgedeckte afrikanische WÃ¤hrung vorgeschlagen hatte. Beide LÃ¤nder wurden spÃ¤ter Ziel westlicher MilitÃ¤rinterventionen. Daraus wird ein wiederkehrendes Muster abgeleitet: Staaten, die die Vormachtstellung des US-Dollars infrage stellen, geraten unter massiven politischen oder militÃ¤rischen Druck.

China und andere Staaten bauen alternative Zahlungssysteme auf, um ihre AbhÃ¤ngigkeit vom Dollar zu verringern. Dennoch gilt der Dollar weiterhin als dominante LeitwÃ¤hrung.