Kalte Progression: SPÃ– will die schleichende SteuererhÃ¶hung wieder zurÃ¼ck

Im Herbst 2022 hatte der Nationalrat die Abschaffung der kalten Progression beschlossen. Sie trat genau vor drei Jahren in Kraft.

Der irre Effekt der kalten Progression

Von kalter Progression spricht man, wenn LÃ¶hne und GehÃ¤lter zwar nominell steigen, die Steuerstufen jedoch nicht an die Inflation angepasst werden. Arbeitnehmer rutschen dadurch in hÃ¶here Steuerklassen, obwohl ihre reale Kaufkraft gleich bleibt oder sogar sinkt.

Dadurch wird ein Teil der LohnerhÃ¶hung durch hÃ¶here Steuern aufgezehrt, wÃ¤hrend gleichzeitig die Lebenshaltungskosten steigen.

Schleichende SteuererhÃ¶hung

Die kalte Progression wirkt damit wie eine schleichende SteuererhÃ¶hung, ohne dass formell ein neuer Steuersatz beschlossen wird. Eine SteuererhÃ¶hung fÃ¼r jene, die das Land am Laufen halten.

Besonders betroffen sind kleine und mittlere Einkommen, bei denen bereits geringe Lohnanpassungen ausreichen, um steuerlich hÃ¶her belastet zu werden. Dass diese schleichende SteuererhÃ¶hung abgeschafft werde, forderten alle Parteien. Jedoch stimmte die SPÃ– damals gegen die Abschaffung.

Inflationsanpassung

Seit der Abschaffung werden die Einkommensteuertarife automatisch an die Inflation angepasst, allerdings nur zu zwei Dritteln der Teuerungsrate. Das verbleibende Drittel sollte der Politik Spielraum fÃ¼r gezielte Entlastungen geben.

Von diesem Versprechen ist aber nichts Ã¼brig geblieben, denn die schwarz-rot-pinke Regierung hat diese Verpflichtung im Zuge der Budgetsanierung bis 2029 einfach ausgesetzt. Damit verbleibt eine Mehrbelastung der Arbeitnehmer.

Kritik aus Wien: Forderung nach RÃ¼cknahme

Und noch immer ist dies den Roten nicht genug. Der Wiener SPÃ–-Klimastadtrat JÃ¼rgen Czernohorszky bezeichnete die Abschaffung der kalten Progression als Fehler und sprach sich fÃ¼r eine RÃ¼cknahme aus. Warum? Weil die mit der schleichenden SteuererhÃ¶hung entgangenen Mittel dem Moloch Staat fehlen wÃ¼rden.

So auch der Stadt Wien. Statt zu sparen â€“ etwa bei der Ã¼ppigen Versorgung der vielen Fremden im Land â€“ mÃ¶chte Czernohorszky den Ã–sterreichern mehr Geld abnehmen, entweder durch die kalte Progression oder eine ErhÃ¶hung der Grundsteuer.

Konzertierter roter VorstoÃŸ

Auch Philip Kucher, Klubobmann der SPÃ– im Nationalrat, zeigte sich offen fÃ¼r eine Neubewertung. Eine RÃ¼cknahme sei allerdings nur dann denkbar, wenn sie sozial gerecht gestaltet werde. Kleine und mittlere Einkommen mÃ¼ssten geschÃ¼tzt bleiben, wÃ¤hrend Spitzenverdiener einen grÃ¶ÃŸeren Beitrag leisten kÃ¶nnten.

Klare Ablehnung vom Koalitionspartner

Deutlichen Widerstand gegen eine WiedereinfÃ¼hrung kommt von der Ã–VP. FinanzstaatssekretÃ¤rin Barbara Eibinger-Miedl lehnte eine RÃ¼ckkehr zur kalten Progression â€žklar abâ€œ. Sie warnte vor einer schleichenden SteuererhÃ¶hung zulasten der BevÃ¶lkerung und plÃ¤dierte stattdessen fÃ¼r Leistungsanreize zur StÃ¤rkung des Wirtschaftsstandorts.

Auch die Wiener Ã–VP wies die Forderungen zurÃ¼ck. Landesparteiobmann Markus Figl und Finanzsprecher Hannes Taborsky argumentieren, dass nicht Entlastungen fÃ¼r die BevÃ¶lkerung, sondern jahrelange Ausgabenpolitik ohne Reformen die angespannte Budgetlage Wiens verursacht hÃ¤tten. Eine Selbstanklage der Ã–VP-FunktionÃ¤re.

FPÃ– mahnt vollstÃ¤ndige Abschaffung ein

Noch schÃ¤rfer fiel die Kritik der FPÃ– aus. GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz sprach von einer â€žAbzockideeâ€œ und verweist auf die Mogelpackung, da die kalte Progression gar nicht vollstÃ¤ndig abgeschafft wurde.

In Zeiten hoher Inflation und steigender Arbeitslosigkeit seien neue Belastungen fahrlÃ¤ssig und schadeten dem Wirtschaftsstandort.

Steuerentlastung versus Budgetprobleme

Die Debatte um die kalte Progression zeigt einen grundsÃ¤tzlichen Konflikt in der Steuerpolitik: WÃ¤hrend die Abschaffung als Schutz vor schleichenden SteuererhÃ¶hungen und als Inflationsausgleich fÃ¼r breite BevÃ¶lkerungsschichten gesehen wird, bekommen insbesondere linke Politiker den Hals nicht voll.

Ungeachtet, dass die Ã–sterreicher schon jetzt zu den am meisten steuerbelasteten EuropÃ¤ern gehÃ¶ren, wollen sie noch mehr Geld abpressen.