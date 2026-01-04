Die Auseinandersetzung zwischen dem Afghanen und seinem Kontrahenten endete fÃ¼r beide blutig (Symbolbild).

Foto: KI-Generiert

Innsbruck

4. JÃ¤nner 2026 / 12:11 Uhr

Streit eskalierte: Afghane schlug Ã–sterreicher mit Glas ins Gesicht

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem Afghanen und einem Ã–sterreicher ist es am gestrigen Samstagabend in Innsbruck gekommen â€“ am Ende eskalierte der Streit gewaltsam.

Auseinandersetzung endet blutig

Abgespielt hat sich der Vorfall in einem Innsbrucker Lokal: Gegen 22.50 Uhr kam es dort zu einem Streit zwischen einem 57-jÃ¤hrigen Einheimischen und einem 28-jÃ¤hrigen Afghanen. Der Disput endete damit, dass der Afghane dem Ã–sterreicher ein Glas ins Gesicht schlug. Das lieÃŸ sich der Ã–sterreicher nicht gefallen und schlug seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht. Zudem trat er mit dem FuÃŸ gegen den Afghanen, der bereits am Boden lag.

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Ã–sterreicher in Polizeianhaltezentrum, Afghane in Klinik

Nach der ambulanten Versorgung des 57-JÃ¤hrigen wurde dieser in ein Polizeianhaltezentrum eingeliefert. Der afghanische Angreifer wurde hingegen stationÃ¤r in einer Klinik aufgenommen. Quelle: LPD Tirol

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