Nach einem nÃ¤chtlichen MilitÃ¤reinsatz der Vereinigten Staaten befindet sich Venezuelas PrÃ¤sident NicolÃ¡s Maduro in Untersuchungshaft in New York.

Anklage vor fremdem Gericht

US-Spezialeinheiten hatten Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores in Caracas festgenommen und sie auÃŸer Landes gebracht. Ãœber Zwischenstationen auf einem US-Kriegsschiff sowie der Marinebasis GuantÃ¡namo Bay erfolgte der Weitertransport nach New York, wo Maduro nun einem Bundesgericht in Manhattan vorgefÃ¼hrt werden soll.

Ihm wird â€žVerschwÃ¶rung zum Drogenterrorismusâ€œ vorgeworfen.

Trump feiert sich

Ein vom WeiÃŸen Haus verbreitetes Video zeigt den venezolanischen PrÃ¤sidenten in Handschellen, eskortiert von Beamten der US-DrogenbehÃ¶rde DEA.

US-PrÃ¤sident Donald Trump, der in seiner ersten Amtszeit deutlich friedlicher und rechtsstaatlicher als seine VorgÃ¤nger und sein Nachfolger agiert hatte, feiert sich fÃ¼r den vÃ¶lkerrechtlich umstrittenen Angriff. Er sprach von einem erfolgreichen Schlag gegen ein kriminelles Regime und kÃ¼ndigte an, Maduro mit dem â€žvollen Zorn der amerikanischen Justizâ€œ zu konfrontieren â€“ einer Justiz eines fremden Staates.

MachtausÃ¼bung der brutalen Art

Der Einsatz mit dem Namen â€žAbsolute Resolveâ€œ (â€žAbsolute Entschlossenheitâ€œ) richtete sich laut US-Angaben gegen militÃ¤rische Ziele in Venezuela.

Die Festnahme des Staatschefs markiert jedoch eine neue Eskalation. Die USA beanspruchen damit faktisch das Recht, einen amtierenden PrÃ¤sidenten eines souverÃ¤nen Staates ohne Mandat der Vereinten Nationen und auÃŸerhalb eines erklÃ¤rten Krieges festzunehmen und vor ein eigenes Gericht zu stellen.

Ã–l, Sicherheit und strategische Interessen

Trump begrÃ¼ndete den Einsatz mit der Bedrohung durch Drogenhandel und organisierte KriminalitÃ¤t.

Gleichzeitig betonte er offen das wirtschaftliche Interesse an Venezuelas Ã–lreserven. Die USA wÃ¼rden das Land vorÃ¼bergehend â€žregierenâ€œ und gemeinsam mit amerikanischen Energiekonzernen die Infrastruktur modernisieren. Die Einnahmen sollten sowohl den Venezolanern als auch den USA zugutekommen.

Protest der venezolanischen Regierung

Die venezolanische ÃœbergangsprÃ¤sidentin Delcy RodrÃ­guez sprach von einer EntfÃ¼hrung und forderte die sofortige Freilassung Maduros. AuÃŸenminister Yvan Gil warf Washington vor, den Frieden in Lateinamerika zu gefÃ¤hrden.

In Venezuela regiert eine kommunistische Regierung mit totalitÃ¤rer Herrschaft. Seit 13 Jahren regiert der Sozialismus mit all seinen Auswirkungen wie Mangelwirtschaft, Armut, Kaderoligarchie, Repression und Tristesse. Und doch ist das Land ein souverÃ¤ner Staat.

Internationale Reaktionen zwischen Zustimmung und Alarm

China und Russland verurteilten den US-Einsatz scharf. Peking sprach von einer eindeutigen Verletzung des VÃ¶lkerrechts und forderte die sofortige Freilassung des venezolanischen PrÃ¤sidenten. Moskau bezeichnete Maduro als rechtmÃ¤ÃŸig gewÃ¤hlten Staatschef eines souverÃ¤nen Landes und mahnte zur LÃ¶sung des Konflikts durch Dialog.

Russland und China berufen sich in ihrer Kritik ausdrÃ¼cklich auf die UN-Charta. Der Vorwurf lautet, die USA wÃ¼rden das VÃ¶lkerrecht selektiv anwenden und damit jene Ordnung untergraben, auf die sie sich rhetorisch berufen.

Vasallen in Europa

In Europa fiel die Reaktion uneinheitlich aus. Der bundesdeutsche Kanzler Friedrich Merz Ã¤uÃŸerte sich zurÃ¼ckhaltend und sieht fehlende LegitimitÃ¤t fÃ¼r den gewalttÃ¤tigen Sturz Maduros, vermied jedoch eine rechtliche Bewertung des US-Vorgehens.

Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron und GroÃŸbritanniens Premierminister Keir Starmer begrÃ¼ÃŸten hingegen das Ende des Regimes offen und stellten sich eindeutig hinter den Angriff der Amerikaner.

Lateinamerika und die globale Mehrheit

Argentiniens PrÃ¤sident Javier Milei feierte den Sturz Maduros, wÃ¤hrend Brasiliens PrÃ¤sident Luiz InÃ¡cio Lula da Silva den Einsatz als gefÃ¤hrlichen PrÃ¤zedenzfall verurteilte. Ein solches Vorgehen Ã¶ffne, so Lula, die TÃ¼r zu einer Welt, in der das Recht des StÃ¤rkeren dominiere.

Besonders brisant ist die Signalwirkung. Wenn die Gefangennahme eines Staatschefs als legitimes Mittel der Politik gilt, verlieren Grundprinzipien wie SouverÃ¤nitÃ¤t und Nichteinmischung ihren Sinn und Ã¶ffnen der Anarchie TÃ¼r und Tor.