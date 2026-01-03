Neue Verpflichtung aus BrÃ¼ssel und COâ‚‚-Bepreisung machen Autofahren noch viel teurer

NatÃ¼rlich nur zum Wohle der Autofahrer hat die EuropÃ¤ische Union die EinfÃ¼hrung der COâ‚‚-Bepreisung und von “Next Generation eCall” verpflichtet.

Vorschrift fÃ¼r Neuwagen

BrÃ¼ssel schreibt schrittweise zusÃ¤tzliche Sicherheitssysteme fÃ¼r Autos vor, die jedoch spÃ¼rbare Folgen fÃ¼r den Preis und mÃ¶gliche Ãœberwachungsfantasien haben.

Seit 1. JÃ¤nner dÃ¼rfen neu zugelassene Pkw nur noch dann auf die StraÃŸe, wenn sie mit einer Vielzahl verpflichtender Assistenzsysteme ausgestattet sind.

Mehr Technik, hÃ¶here Kosten

Dazu zÃ¤hlen erweiterte automatische Bremssysteme, die nicht nur andere Fahrzeuge, sondern auch FuÃŸgÃ¤nger und Radfahrer erkennen mÃ¼ssen, sowie Spurhaltefunktionen, die aktiv in die Lenkung eingreifen. Das alles kostet viel Geld in der Entwicklung, Herstellung und Einbau. Bezahlen muss es der Autofahrer.

Auch Fahrzeuge mit Ã¤lterer Lenktechnik bleiben davon nicht ausgenommen.

Mehr Technik auch fÃ¼r Lkw verpflichtend

Parallel dazu wird die digitale Erfassung von Fahrdaten ausgeweitet. Bereits seit einiger Zeit zeichnen sogenannte Unfalldatenspeicher relevante Informationen auf, etwa bei starken VerzÃ¶gerungen oder Kollisionen.

Diese Technik ist nun auch fÃ¼r schwere Nutzfahrzeuge verpflichtend. ZusÃ¤tzlich mÃ¼ssen neue Lkw- und Busmodelle mit Abbiegeassistenten ausgestattet sein, um gefÃ¤hrliche Situationen im toten Winkel zu vermeiden.

Ãœberwachung mÃ¶glich

Ein zentraler Baustein der neuen Regulierung ist das automatische Notrufsystem. Fahrzeuge neuer Generationen sind dauerhaft Ã¼ber Mobilfunknetze angebunden und kÃ¶nnen bei schweren UnfÃ¤llen selbststÃ¤ndig Hilfe alarmieren. Das soll Autofahren sicherer machen, offenbart aber auch die MÃ¶glichkeiten, Fahrdaten jedes einzelnen Autofahrers aufzuzeichnen.

Auch PersonenÃ¼berwachung geplant

Bereits vorbereitet werden mÃ¼ssen Vorrichtungen fÃ¼r Alkohol-Wegfahrsperren. Zwar ist der verpflichtende Einsatz solcher Systeme noch nicht flÃ¤chendeckend umgesetzt, die technische Grundlage dafÃ¼r ist jedoch schon vorgeschrieben. Weitere Regulierungen dieser Art sind fÃ¼r die kommenden Jahre angekÃ¼ndigt.

EinschrÃ¤nkung der MobilitÃ¤t

Die Konsequenzen zeigen sich nicht zuletzt beim Preis. Moderne Sicherheitstechnik, Sensorik und permanente Vernetzung treiben die Kosten fÃ¼r Neuwagen deutlich nach oben. Hinzu kommt der Kostenfaktor COâ‚‚-Bepreisung, die heuer ebenfalls angehoben wird. Dadurch verteuern sich Benzin und Diesel zusÃ¤tzlich.

Autofahren als Luxusgut

Unterm Strich bedeutet das fÃ¼r die Ã–sterreicher: Autofahren wird zum Luxusgut. ÃœberwachungsmÃ¶glichkeit inklusive.