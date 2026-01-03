Gagen-Exzesse beim ORF: GehÃ¤lter erneut deutlich erhÃ¶ht

Der ORF ist auch 2024 wieder auÃŸerordentlich groÃŸzÃ¼gig gegenÃ¼ber seinen Mitarbeitern. Das zeigt der Bericht des Rechnungshofs Ã¼ber die â€ždurchschnittlichen Einkommen und zusÃ¤tzlichen Leistungen fÃ¼r Pensionen der Ã¶ffentlichen Wirtschaft des Bundes 2023 und 2024â€œ. Die ohnehin schon spektakulÃ¤ren LÃ¶hne sind erneut gestiegen â€“ der durchschnittliche Bedienstete des Staatsfunks verdient nun im Schnitt sogar knapp 100.000 Euro.

ORF-Generaldirektor verdient mehr als Kanzler

Laut Rechnungshof verdienen die 14 ORF-Direktoren im Schnitt 251.300â€¯Euro jÃ¤hrlich. Nicht berÃ¼cksichtigt wurde dabei der Generaldirektor selbst. Roland WeiÃŸmann erhÃ¤lt laut Bericht 427.000â€¯Euro (!) brutto pro Jahr â€“ und liegt damit Ã¼ber dem Einkommen des Bundeskanzlers, der auf 342.760â€¯Euro jÃ¤hrlich kommt.

RekordgehÃ¤lter stiegen um sieben Prozent

Auch die restliche Belegschaft verdient Ã¼berdurchschnittlich gut. Das Durchschnittseinkommen der rund 2.927 ORF-BeschÃ¤ftigten (VollzeitÃ¤quivalente) lag 2024 bei 99.200â€¯Euro brutto im Jahr, das entspricht 7.140â€¯Euro monatlich. In der gesamten Medienbranche liegt das Durchschnittsgehalt laut Rechnungshof bei 55.000â€¯Euro â€“ der ORF zahlt also rund 89â€¯Prozent mehr. Dennoch stiegen die ORF-Gagen von 2023 auf 2024 noch einmal um satte sieben Prozent.

Reform ist Ã¼berfÃ¤llig: Haushaltsabgabe abschaffen

Das fÃ¼hrte zu EmpÃ¶rung in der Politik: â€žKein einziger Ã–sterreicher hat VerstÃ¤ndnis fÃ¼r den zwangssteuerfinanzierten Luxusgagensumpf am KÃ¼niglberg. Eine Reform des ORF zu einem verschlankten Grundfunk ist Ã¼berfÃ¤llig, die Haushaltsabgabe muss weg!â€œ, forderte etwa FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r und Mediensprecher Christian Hafenecker.

Derartig hohe GehÃ¤lter, die im Schnitt um 89 Prozent Ã¼ber dem Branchendurchschnitt liegen, wÃ¼rden in Kombination mit der Zwangssteuer nicht nur einen Schlag ins Gesicht der BevÃ¶lkerung darstellen, sondern auch wettbewerbsverzerrend gegenÃ¼ber anderen, privaten Medien wirken. â€žDarÃ¼ber sollte sich ein selbsternannter Medienexperte, der bekanntlich 2024 am SPÃ–-Wahlprogramm mitgearbeitet hat, eher Gedanken machen, anstatt sich aus vermeintlich objektiver Perspektive schÃ¼tzend vor den ORF-Privilegienstadl zu stellen und sich vorgeblich um die Medienvielfalt zu sorgenâ€œ, fÃ¼hrte Hafenecker mit Bezug auf aktuelle Aussagen des Reporter-ohne-Grenzen-PrÃ¤sidenten gegenÃ¼ber der APA aus.