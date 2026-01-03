Dank der verdeckten Ermittlungen des FBI konnte der mutmaÃŸliche Islamist festgenommen werden (Symbolbild).

Foto: KI-Generiert

USA

3. JÃ¤nner 2026 / 08:54 Uhr

Silvester-Anschlag geplant: IS-AnhÃ¤nger festgenommen

In den Vereinigten Staaten hat das FBI einen 18 Jahre alten Mann aus North Carolina festgenommen. Nach Angaben der Ermittler soll er einen Anschlag in der Silvesternacht vorbereitet haben. Der Verdacht: Der junge Mann wollte mit Waffen wie Messern und HÃ¤mmern Passanten angreifen.

Islamist ging Undercover-Ermittlern ins Netz

US-Bundesstaatsanwalt Russ Ferguson erklÃ¤rte, der VerdÃ¤chtige habe in den Wochen vor seiner Festnahme Kontakt zu verdeckten Ermittlern aufgenommen. Dabei habe er einem Agenten, der sich als Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ausgab, die Treue geschworen. GegenÃ¼ber einem weiteren Beamten im verdeckten Einsatz soll er konkrete GewaltplÃ¤ne beschrieben haben.

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VerdÃ¤chtiger suchte schon frÃ¼her Kontakt zu IS

Bereits vor einigen Jahren stand der Jugendliche im Fokus der BehÃ¶rden. 2022 hatten Ermittler festgestellt, dass er im Internet nach Kontakten zum IS suchte. Weil er damals noch minderjÃ¤hrig war, blieb es bei einer psychologischen Betreuung â€“ strafrechtliche Konsequenzen gab es nicht.

EinschlÃ¤giges Material im Internet verbreitet

Laut aktuellen Angaben wurde er nun erneut auffÃ¤llig, nachdem er im Netz wieder extremistisches Material geteilt und entsprechende Kommunikation gefÃ¼hrt haben soll. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft an.

Die BehÃ¶rden betonten, die schnelle Reaktion des FBI habe mÃ¶glicherweise einen Anschlag zum Jahreswechsel verhindert.

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