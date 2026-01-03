17 mal so viel wie Normalsterbliche: 726.000 Jahreseinkommen fÃ¼r Christine Lagarde

Eine Analyse der Financial Times hat die NehmermentalitÃ¤t der EU-Beamten ans Tageslicht gebracht. Demnach erhielt Christine Lagarde, PrÃ¤sidentin der EuropÃ¤ischen Zentralbank (EZB) im Jahr 2024 insgesamt 726.000 Euro.

Vergleich mit Arbeitnehmern schockiert

Zum Vergleich: Laut Statistik Austria betrÃ¤gt das durchschnittliche Bruttojahreseinkommen aller unselbststÃ¤ndig ErwerbstÃ¤tigen rund 43.400 Euro pro Jahr in Ã–sterreich. Lagarde streifte also fast 17 JahresgehÃ¤lter ein!

Zulagen in HÃ¶he von 60 Prozent

Das ist fast doppelt so viel, wie im EZB-Jahresbericht als Gehalt auswiesen wurde. Offiziell lag das Gehalt fÃ¼r das Amt der EZB-PrÃ¤sidentin bei rund 466.000 Euro.

Nicht erwÃ¤hnt wurden die Zulagen zum Grundgehalt in HÃ¶he von rund 135.000 Euro, etwa fÃ¼r Wohnkosten. Hinzu kommen geschÃ¤tzte 125.000 Euro aus Lagardes TÃ¤tigkeit im Verwaltungsrat der Bank fÃ¼r Internationalen Zahlungsausgleich, einer Institution, die hÃ¤ufig als â€žBank der Zentralbankenâ€œ bezeichnet wird.

Mehr als EU-KommissionsprÃ¤sidentin

Schon das Grundgehalt allein macht Lagarde zur bestbezahlten AmtstrÃ¤gerin innerhalb der EuropÃ¤ischen Union. Zum Vergleich: Die PrÃ¤sidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, verdient rund ein FÃ¼nftel weniger.

Noch deutlicher fÃ¤llt der Vergleich mit den USA aus. Der Vorsitzende der amerikanischen Notenbank Federal Reserve, Jerome Powell, erhÃ¤lt umgerechnet rund 173.000 Euro im Jahr. Sein Gehalt ist gesetzlich gedeckelt; zusÃ¤tzliche VergÃ¼tungen aus internationalen Gremien sind US-Beamten untersagt.

Mehr Pension als vier Arbeitnehmer

Nicht berÃ¼cksichtigt werden konnten mangels Daten BeitrÃ¤ge zur Altersvorsorge sowie Kosten fÃ¼r Kranken- und andere Versicherungen. Aus den vorhandenen Informationen leitet die Financial Times ab, dass Lagarde ab dem Jahr 2030 mit einer jÃ¤hrlichen Pension von rund 178.000 Euro rechnen kann.

Damit wÃ¼rde sie im Ruhestand das bekommen, wofÃ¼r vier Arbeitnehmer in Ã–sterreicher Vollzeit arbeiten mÃ¼ssen.

Acht Jahre fÃ¼r 6,5 Millionen Euro

EinschlieÃŸlich mÃ¶glicher Ãœbergangs- und Einmalzahlungen nach dem Ende ihrer Amtszeit kÃ¶nnte sich die GesamtvergÃ¼tung fÃ¼r Lagardes achtjÃ¤hrige Amtsperiode auf bis zu 6,5 Millionen Euro summieren.

Kein Dementi

Die EZB reagierte auf die Analyse zurÃ¼ckhaltend. Sie verwies darauf, dass das PrÃ¤sidentengehalt bereits bei der GrÃ¼ndung der Institution 1998 festgelegt worden sei und seither lediglich die allgemeinen jÃ¤hrlichen Anpassungen fÃ¼r alle Mitarbeiter vorgenommen wÃ¼rden.

Zudem betonte die Zentralbank, ihre Offenlegungspraxis entspreche jener vieler internationaler Ã¶ffentlicher Einrichtungen und sei im Laufe der Zeit erweitert worden. Eine detaillierte AufschlÃ¼sselung individueller Zusatzleistungen verÃ¶ffentlicht die EZB jedoch weiterhin nicht.