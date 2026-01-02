MinisterprÃ¤sidentin kÃ¼ndigt Abschiebungen via Neujahrsansprache an

Mit ungewÃ¶hnlich scharfen Worten hat DÃ¤nemarks MinisterprÃ¤sidentin Mette Frederiksen in ihrer Neujahrsansprache im Fernsehen eine weitere VerschÃ¤rfung in der AuslÃ¤nderpolitik angekÃ¼ndigt.

â€žAusweisungsreformâ€œ angekÃ¼ndigt

Kriminelle Migranten, so die sozialdemokratische Regierungschefin, hÃ¤tten in DÃ¤nemark keinen Platz. â€žIhr sollt nicht hier seinâ€œ, sagte sie mit Blick auf AuslÃ¤nder, die schwere Straftaten begehen, und fÃ¼gte hinzu: â€žIhr zerstÃ¶rt das schÃ¶nste Land der Welt.â€œ

Kern der angekÃ¼ndigten MaÃŸnahmen ist eine umfassende â€žAusweisungsreformâ€œ, die noch vor dem Sommer beschlossen werden soll.

Automatisches Ende des Aufenthaltstitels

KÃ¼nftig sollen auslÃ¤ndische StraftÃ¤ter grundsÃ¤tzlich ausgewiesen werden, wenn sie wegen schwerer Delikte zu mindestens einem Jahr Haft verurteilt werden, unabhÃ¤ngig davon, wie lange sie bereits im Land leben oder wie stark ihre Bindungen zu DÃ¤nemark sind.

Vergewaltigung, schwere Gewaltverbrechen oder langjÃ¤hrige familiÃ¤re Misshandlungen sollen automatisch das Ende des Aufenthalts bedeuten. Ziel sei es, den Schutz der BevÃ¶lkerung und insbesondere der Opfer Ã¼ber die Interessen der Einwanderer zu stellen.

Linker Linie treu

In ihrer Rede verband Frederiksen diese Linie mit einer grundsÃ¤tzlichen Aussage Ã¼ber den dÃ¤nischen Staat: Wenn Demokratie und Religion kollidierten, mÃ¼sse sich die Religion unterordnen. DÃ¤nemark akzeptiere keine â€žDominanz-Kulturenâ€œ oder religiÃ¶s begrÃ¼ndete Normen, die den Rechtsstaat infrage stellten.

Zugleich betonte sie, der harte Kurs richte sich nicht gegen integrierte Einwanderer. Ganz in linker Denkart erklÃ¤rte sie, dass DÃ¤nischsein keine Frage von Herkunft oder Essgewohnheiten sei, sondern von gegenseitigem Respekt und LoyalitÃ¤t gegenÃ¼ber den Regeln des Landes.

Abschreckung als politische Botschaft

Politisch steht diese Ansprache in einer langen Linie. Bereits seit den frÃ¼hen 2000er-Jahren verschÃ¤rft DÃ¤nemark schrittweise sein AuslÃ¤nder- und Asylrecht. Nach der Einwanderungswelle 2015 wurde der Kurs deutlich beschleunigt: Leistungen fÃ¼r Asylsuchende wurden gekÃ¼rzt, Aufenthaltsgenehmigungen zeitlich befristet und der Familiennachzug erschwert.

Abschreckung wurde offen zum politischen Ziel erklÃ¤rt. Auch die Sozialdemokraten Ã¼bernahmen diese Linie, nur so konnten sie 2019 wieder an die Macht kommen.

Asyl nur auf Zeit

Zentraler Bestandteil dieser Politik ist das Prinzip der â€žtemporÃ¤ren Aufnahmeâ€œ. Asyl soll grundsÃ¤tzlich nur auf Zeit gewÃ¤hrt werden, Integration tritt hinter das Ziel der RÃ¼ckkehr zurÃ¼ck.

Selbst Regionen wie Damaskus wurden zeitweise als sicher eingestuft, was vielen Syrern die VerlÃ¤ngerung ihres Aufenthalts erschwerte. Parallel dazu setzt die Regierung auf strenge Ausreisezentren fÃ¼r abgelehnte Asylbewerber, die nicht abgeschoben werden kÃ¶nnen.

Linke Kritik wird ausgesessen

Linke Kritiker sprechen von AbschiebegefÃ¤ngnissen und warnen vor menschenrechtlichen VerstÃ¶ÃŸen, wÃ¤hrend die Regierung betont, nur durch harte Bedingungen entstehe ein realer Anreiz zur freiwilligen Ausreise. Doch die Kritik aus der Asylindustrie prallt in DÃ¤nemark ab.

Internationales Engagement

Gemeinsam mit anderen EU-Staaten drÃ¤ngt DÃ¤nemark auf eine neue Auslegung der EuropÃ¤ischen Menschenrechtskonvention, um Abschiebungen krimineller AuslÃ¤nder zu erleichtern.

Mehrere Urteile aus StraÃŸburg hat das Land bereits kassiert. Die Regierung signalisiert klar, bewusst an die Grenzen des rechtlich ZulÃ¤ssigen zu gehen. Die dÃ¤nische EU-RatsprÃ¤sidentschaft in der zweiten HÃ¤lfte 2025 wurde genutzt, um diesen Kurs auf EU-Ebene voranzutreiben.

Neujahrsbotschaft als BestÃ¤tigung

Die gestrige Fernsehansprache markiert damit keinen Bruch, sondern eine Zuspitzung der dÃ¤nischen Linie: ein kleiner Wohlfahrtsstaat, der Einwanderung strikt begrenzen will, klare Bedingungen stellt und gegenÃ¼ber kriminellen AuslÃ¤ndern klare Kante ankÃ¼ndigt.