Trauriger Trend setzt sich fort: Schon 8,4 Prozent Menschen ohne Job

Die Arbeitslosigkeit ist in Ã–sterreich erneut gewachsen: Ende Dezember 2025 waren insgesamt 434.572 Personen arbeitslos gemeldet oder nahmen an SchulungsmaÃŸnahmen teil. Das entspricht einem Anstieg um 8.560 Personen beziehungsweise 2,0 Prozent gegenÃ¼ber Dezember 2024. Die Arbeitslosenquote lag bei dramatischen 8,4 Prozent â€“ und damit um 0,2 Prozentpunkte hÃ¶her als im Vorjahresmonat.

12,8 Prozent mehr Langzeitarbeitslose

Die BeschÃ¤ftigung entwickelte sich leicht positiv. Laut aktuellen Daten stieg die Zahl der unselbststÃ¤ndig BeschÃ¤ftigten um rund 4.000 Personen. Trotz dieses Zuwachses blieb der Arbeitsmarkt insgesamt angespannt. Besonders deutlich fiel der Zuwachs bei den Langzeitarbeitslosen aus: Ende Dezember waren 102.491 Personen lÃ¤ngerfristig ohne Job â€“ ein Plus von 12,8 Prozent im Jahresvergleich.

Immer mehr Arbeitslose auf immer weniger offenen Stellen

Gleichzeitig ging die Zahl der beim Arbeitsmarktservice (AMS) gemeldeten offenen Stellen deutlich zurÃ¼ck. Mit 67.647 offenen Jobs lag das Angebot um 16,2 Prozent unter dem Vorjahresniveau.

SPÃ–-Arbeitsministerin Korinna Schumann rechnet im weiteren Jahresverlauf mit einer Entspannung am Arbeitsmarkt und erwartet einen RÃ¼ckgang der Arbeitslosigkeit im zweiten Halbjahr. Das Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) geht in seiner Prognose fÃ¼r den Jahresverlauf von einer Abnahme der Arbeitslosigkeit um rund 4.000 Personen sowie von einem Zuwachs von etwa 27.000 unselbststÃ¤ndig BeschÃ¤ftigten aus.

Verlierer-Ampel schickt Land auf Talfahrt

Als â€žin Zahlen gegossenes schwarz-rot-pinkes Politikversagen in Reinkulturâ€œ kritisierte FPÃ–-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch die Arbeitsmarktpolitik der Verlierer-Ampel:

Extrem hohe Inflation, teure Energiepreise, ein sinnloses, selbstschÃ¤digendes Sanktionsregime, klimakommunistische Schikanen und bÃ¼rokratische Belastungen sind der giftige Cocktail, mit dem die Verlierer-Ampel unser Land wirtschaftlich auf Talfahrt geschickt, eine Insolvenzwelle bei den Unternehmen losgetreten und einen Arbeitsplatzvernichtungskurs in Gang gesetzt hat. Ein Ende dieser Negativspirale auf dem RÃ¼cken der Ã–sterreicher ist mit dieser Regierung nicht in Sicht, weil sie vÃ¶llig unfÃ¤hig ist und politisch weiter in die falsche Richtung galoppiert!

Arbeitslosigkeit steigt seit April 2023

Dass die Arbeitslosigkeit seit mehr als 32 Monaten kontinuierlich steigt, ist fÃ¼r Belakowitsch â€žeine katastrophale Entwicklung, vor der Ã–VP-Bundeskanzler Christian Stocker, SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler, Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger und Co. den Kopf in den Sand steckenâ€œ.

Auch Schumanns Hoffnung auf einen leichten RÃ¼ckgang der Arbeitslosigkeit im zweiten Halbjahr 2026 sei â€žein Schlag ins Gesicht eines jeden Menschen, der seinen Job verloren hat oder um ihn bangen muss. Denn eine Regierungspolitikerin hat zu handeln und nicht auf das â€šPrinzip Hoffnungâ€˜ zu setzen!â€œ

Schluss mit falscher Asyl- und Migrationspolitik

Vor allem die zahlreichen arbeitslosen AuslÃ¤nder wÃ¼rden dem Sozialstaat zu schaffen machen:

Unser Sozialsystem hat fÃ¼r jene da zu sein, die Leistung erbringen wollen, aber nicht kÃ¶nnen â€“ und nicht fÃ¼r Menschen, die in unser Land gekommen sind und, ohne auch nur irgendeinen Beitrag geleistet zu haben, es sich in der von den Ã–sterreichern finanzierten sozialen HÃ¤ngematte gemÃ¼tlich machen.

Mit dieser falschen Asyl- und Migrationspolitik mÃ¼sse Schluss sein. Was es fÃ¼r eine nachhaltige Entlastung brauche, sei klar: Entlastung der Unternehmen, wirtschaftlicher Aufschwung und der Schutz von ArbeitsplÃ¤tzen, betonte die freiheitliche Mandatarin