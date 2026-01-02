Emissionshandel als Preistreiber: Hohe Strompreise politisch gesteuert

WÃ¤hrend die Gaspreise deutlich gesunken sind, bleiben die Strompreise in Ã–sterreich auf einem auÃŸergewÃ¶hnlich hohen Niveau. Hierzulande bezahlen Verbraucher fÃ¼r Strom so viel, wie in nur wenigen anderen LÃ¤ndern der Welt.

COâ‚‚-Kosten treiben Strompreise

Der Grund dafÃ¼r liegt nach Ansicht der FPÃ– nicht am Energiemarkt selbst, sondern an den stark gestiegenen Kosten fÃ¼r COâ‚‚-Zertifikate im europÃ¤ischen Emissionshandel.

â€žWas alle Experten lÃ¤ngst wissen, blendet die Regierung weiter aus: Nicht Gas, sondern explodierende COâ‚‚-Kosten treiben den Strompreis nach obenâ€œ, kritisieren die beiden freiheitlichen Energiesprecher Axel Kassegger und Paul Hammerl. Innerhalb weniger Monate sei der Preis fÃ¼r eine Tonne COâ‚‚ von rund 60 auf etwa 85 Euro gestiegen â€“ ein Anstieg von rund 40 Prozent.

Strompreis bleibt hoch â€“ trotz gÃ¼nstiger Energie

Der Strompreis orientiert sich an der teuersten noch benÃ¶tigten Erzeugungsform. â€žZwei Einheiten Gas plus eine Einheit COâ‚‚ bestimmen den Strompreisâ€œ, so Kassegger und Hammerl. Sinkende Gaspreise hÃ¤tten daher nur dann eine dÃ¤mpfende Wirkung, wenn die COâ‚‚-Kosten stabil blieben, was derzeit nicht der Fall sei.

Gleichzeitig weist die FPÃ– auf ein weiteres Problem hin: GroÃŸe erneuerbare Erzeugungsanlagen erhalten in Ã–sterreich garantierte Abnahmepreise. Liegt der BÃ¶rsenstrompreis darunter, wird die Differenz Ã¼ber FÃ¶rderbeitrÃ¤ge auf alle Stromkunden umgelegt. Allein im vergangenen Jahr beliefen sich diese Zahlungen auf rund 500 Millionen Euro.

Industrie verliert WettbewerbsfÃ¤higkeit

Die hohen COâ‚‚-Kosten wirken sich nicht nur auf Haushalte, sondern vor allem auch auf die Industrie und damit die WettbewerbsfÃ¤higkeit aus.

Laut Industriellenvereinigung sind in den vergangenen Jahren mehr als 36.000 IndustriearbeitsplÃ¤tze verloren gegangen, zudem wurde jeder 15. Produktionsstandort geschlossen.

Bedrohung fÃ¼r Wohlstand

â€žDas ist keine theoretische Debatte mehr, sondern eine reale Bedrohung fÃ¼r ArbeitsplÃ¤tze, Wohlstand und industrielle WertschÃ¶pfung in Ã–sterreichâ€œ, warnen die FPÃ–-Abgeordneten.

Besonders kritisch sehen sie, dass andere EU-Staaten ihren Industriebetrieben eine langfristige COâ‚‚-Kostenkompensation bis 2030 gewÃ¤hren, wÃ¤hrend Ã–sterreich diese UnterstÃ¼tzung nur befristet vorgesehen hat.

Keine Besserung in Sicht

Ein Blick auf die geplante Ausweitung des Emissionshandels zeigt, dass der Druck weiter zunehmen dÃ¼rfte. Ab 2027 soll das COâ‚‚-Preissystem auch Verkehr und GebÃ¤ude umfassen. Experten rechnen bereits zum Start mit Preisen deutlich Ã¼ber dem heutigen Niveau.

Marktindikationen deuten darauf hin, dass sich der COâ‚‚-Preis langfristig in einem Bereich von 100 bis 160 Euro pro Tonne bewegen kÃ¶nnte, bei ungÃ¼nstiger Entwicklung sogar deutlich darÃ¼ber.

Politisch gewollt

Zwar plant die EU Preisbremsen und zusÃ¤tzliche Zertifikatsfreigaben, um extreme AusschlÃ¤ge zu verhindern. Dennoch bleibt der COâ‚‚-Preis politisch gesteuert und damit schwer kalkulierbar. FÃ¼r Haushalte und Betriebe bedeutet das anhaltende Unsicherheit bei Energie- und Produktionskosten.

Forderung nach grundlegender Reform

FÃ¼r die FPÃ– ist daher klar: Ohne eine Reform des europÃ¤ischen Emissionshandels und der nationalen FÃ¶rdermechanismen werde es keine nachhaltige Entlastung geben. Hammerl dazu:

Die Bundesregierung beklagt hohe Strompreise, verschweigt aber, dass sie gleichzeitig ein System betreibt, in dem Preissenkungen an der BÃ¶rse automatisch zu hÃ¶heren Belastungen fÃ¼hren.

Ohne ehrliche Analyse der Ursachen und strukturelle Ã„nderungen drohe Ã–sterreich weiter an WettbewerbsfÃ¤higkeit zu verlieren â€“ mit spÃ¼rbaren Folgen fÃ¼r Wirtschaft und BeschÃ¤ftigung.