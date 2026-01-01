Rassistische Onkel, blaue ZÃ¼ge: EmpÃ¶rung Ã¼ber Ã–BB-WeihnachtsvideoÂ 

Unter SPÃ–-Verkehrsminister Peter Hanke entwickeln sich die Ã–sterreichischen Bundesbahnen (Ã–BB) zu einer ideologischen Spielwiese. Anders ist nicht zu erklÃ¤ren, wie ein skandalÃ¶ses Weihnachtsvideo Ã¼ber Instagram verÃ¶ffentlicht werden konnte.

Ideologisches Klamauk

In diesem kurzen Ã–BB-Clip wÃ¼nscht das Staats-Unternehmen seinen FahrgÃ¤sten eine â€žbesinnliche Heimfahrt und zÃ¼gige Bescherungâ€œ, doch mit der zweiten Einblendung werden nur noch blaue ZÃ¼ge und folgender Text gezeigt:

MÃ¶ge der Stress am Abstellgleis bleibenâ€¦und alle eure racist Uncles den Anschluss verpassen.

“Bei den Ã–BB fÃ¤hrt die Ideologie schneller als der Zug”

Eine politische Botschaft vom Social-Media-Team der Ã–BB und noch dazu versteckt in einem Weihnachtsvideo? Das hat es wohl noch nie gegeben. Der Ã„rger darÃ¼ber lieÃŸ nicht lange auf sich warten. â€žBei den Ã–BB fÃ¤hrt die Ideologie schneller als der Zug – und die Kunden bleiben stehen!â€œ, meldete sich FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker zu Wort. WÃ¶rtlich meinte er in einer Aussendung:

Man fragt sich unweigerlich, ob das Social-Media-Team der Ã–BB ein Renner-Seminar im Fach â€žSprechen wie Andreas Bablerâ€œ absolviert hat. Anders ist dieser pseudomoralische Unsinn kaum zu erklÃ¤ren. Mit billigen Wortspielen Ã¼ber â€žblaue ZÃ¼geâ€œ und â€žAnschlussâ€œ wird auf unterstem Niveau politisch Stimmung gemacht. Die Ã–BB sind ein Transportunternehmen â€“ keine ausgelagerte Parteizentrale der SPÃ–.

Politische Selbstverwirklichung

Anstatt Unsummen in eine aufgeblÃ¤hte PR-Maschinerie zu stecken, die am Kunden vorbei produziere, wÃ¤re das Geld im Service, in der Infrastruktur oder bei gÃ¼nstigeren Ticketpreisen deutlich besser aufgehoben, sagte Hafenecker. Die Ã–sterreicher hÃ¤tten ein Recht auf funktionierende Bahnen â€“ nicht auf ideologische Selbstverwirklichung auf Instagram.





