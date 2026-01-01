â€žAustria Firstâ€œ soll Ã–sterreichs erster patriotischer Radiosender werden â€“ rund um die Uhr, mit Nachrichten, Informationen und Musik.

Foto: Screenshot FPÃ– TV

Medien

1. JÃ¤nner 2026 / 11:00 Uhr

RÃ¤tsel um â€žAustria Firstâ€œ gelÃ¼ftet: FPÃ– startet ersten patriotischen Radiosender!

Lange wurde gerÃ¤tselt, was hinter â€žAustria Firstâ€œ steckt. Die FPÃ– hatte immer wieder Name und Logo des Projekts prÃ¤sentiert, auch unzensuriert hatte sich an den Spekulationen beteiligt. Jetzt ist klar, was die Freiheitlichen vorhaben: Im JÃ¤nner startet ein eigener Radiosender, wie Parteichef Herbert Kickl am heutigen Donnerstag in einer Videobotschaft verkÃ¼ndete.

Startschuss in Klagenfurt

â€žMein Land, mein Radioâ€œ sei das Motto des Senders, der beim traditionellen Neujahrsempfang am 17. JÃ¤nner in Klagenfurt an den Start gehen soll. Es handelt sich dabei um ein Internetradio, das ganz unproblematisch Ã¼berall empfangen werden kann. Bereits jetzt kann man sich auf austriafirst.at fÃ¼r den Newsletter anmelden, um keine Nachrichten und Neuigkeiten zu verpassen.

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Volles Programm: Musik und Informationen rund um die Uhr

Dieser Sender werde Ã–sterreichs erstes Patriotenradio, sagte Kickl: â€žein eigener Sender fÃ¼r all jene, die Ã–sterreich im Herzen tragen â€“ vollgepackt mit guter Musik und echten Nachrichten statt linken Meinungsmachens, wie wir es aus den Systemmedien kennenâ€œ. â€žAustria Firstâ€œ soll rund um die Uhr senden und sowohl live moderierte Sendestrecken in der FrÃ¼h, zu Mittag und am spÃ¤ten Nachmittag als auch umfassende, fÃ¼r Ã–sterreich relevante Nachrichten zur vollen Stunde sowie Journale morgens, mittags und abends bieten.

Einzigartige ProfessionalitÃ¤t im Parteienspektrum

Der Sender, der Ã¼ber austriafirst.at und eine eigene App empfangbar sein wird, sei der nÃ¤chste logische Erweiterungsschritt des freiheitlichen Medienhauses, erklÃ¤rte Kickl:

Mit FPÃ–-TV haben wir vor mittlerweile 14 Jahren begonnen â€“ mit einem Beitrag pro Woche. Mittlerweile erreicht FPÃ–-TV Ã¼ber all seine KanÃ¤le mehr als 2,4 Millionen Ã–sterreicher. Die unterschiedlichen Formate â€“ von der Ãœbertragung der Parlamentsreden der freiheitlichen Abgeordneten Ã¼ber Reportagen und Studiotalks bis hin zu Podcasts, Interviews und Live-Ãœbertragungen von GroÃŸveranstaltungen â€“ erfreuen sich immer grÃ¶ÃŸerer Beliebtheit. Das freiheitliche Medienhaus legt dabei eine ProfessionalitÃ¤t an den Tag, die im Parteienspektrum europaweit einzigartig ist.

https://www.youtube.com/watch?v=KoF0KtHfVzA

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