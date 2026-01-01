Verlorenes Jahr fÃ¼r SÃ¼dtirol-Politik: Weiterhin kein Unterausschuss

2025 ging zu Ende â€“ und zumindest politisch war das Jahr fÃ¼r Ã–sterreich kein Erfolg. Auch in Sachen SÃ¼dtirol besteht weiterhin Nachholbedarf.

Ã–VP gegen Unterausschuss

Auch im Vorjahr wurde kein SÃ¼dtirol-Unterausschuss eingesetzt, bemÃ¤ngelte FPÃ–-SÃ¼dtirol-Sprecher Christopher Ranzmaier. Brisanter sei jedoch, dass die Ã–VP â€“ an der die Einsetzung angeblich scheiterte â€“ selbst nicht wisse, warum und weshalb. â€žDenn sonst wÃ¼rden nicht verschiedene Medien unabhÃ¤ngig voneinander zu vÃ¶llig unterschiedlichen Ã–VP-Ausreden kommen, von denen eine fadenscheiniger als die andere istâ€œ, betonte Ranzmaier.

SÃ¼dtirol zur auÃŸenpolitischen Angelegenheit degradiert

Nach der Autonomiereform wÃ¤re ein funktionierender Ausschuss zur Vertretung Ã¶sterreichischer Interessen gegenÃ¼ber der italienischen Regierung notwendiger denn je gewesen. Die Verlierer-Ampel habe die SÃ¼dtirol-Frage jedoch zu einer ausschlieÃŸlich auÃŸenpolitischen Angelegenheit degradiert. Ranzmaier verwies auf andere Politikfelder, in denen die FPÃ– und die Einheitspartei sich noch viel weniger einig sind â€“ selbst dort wurden AusschÃ¼sse eingesetzt und freiheitliche Vorsitze gewÃ¤hlt, argumentierte er. Beispiele dafÃ¼r sind etwa der Gesundheits-, der Bildungs- sowie der Landesverteidigungs-Ausschuss.

Ein schwarzes Jahr fÃ¼r die Ã¶sterreichische SÃ¼dtirol-Politik

FÃ¼r das kommende Jahr wÃ¼nscht sich Ranzmaier, dass die Regierung ihre Perspektivlosigkeit eingesteht und endlich den Weg fÃ¼r Neuwahlen freimacht. FÃ¼r 2025 stellt er Schwarz, Rot und Pink jedoch ein verheerendes Zeugnis aus:

2025 war ein schwarzes Jahr fÃ¼r die Ã¶sterreichische SÃ¼dtirol-Politik â€“ von der fehlenden Einsetzung des SÃ¼dtirol-Ausschusses bis hin zu einer vÃ¶llig falschen Interpretation der Schutzmachtfunktion im Zuge der Debatte rund um die Autonomiereform. Die Ã–VP redet in Sonntagsreden gerne Ã¼ber SÃ¼dtirol, hat aber jegliche inhaltliche Sensorik fÃ¼r das Thema und â€“ wie es scheint â€“ auch jegliches politische Interesse an SÃ¼dtirol verloren. Traurig, dass so auch das Erbe vieler ehrlicher schwarzer SÃ¼dtirol-Politiker der Vergangenheit beschmutzt wird.