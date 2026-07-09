Schwarzer Verrat: Geld fÃ¼r Afrika, aber kein Cent fÃ¼r die SÃ¼dtirol-Politik

Im April hatte die schwarz-rot-pinke Bundesregierung die SÃ¼dtirolpolitik begraben.

Der Anfang: Der Unterausschuss wird blockiert

Damals beendete sie den eigenen Unterausschuss und degradierte SÃ¼dtirol zum auÃŸenpolitischen Thema, indem sie den sÃ¼dlichen Teil Tirols in den AuÃŸenpolitischen Ausschuss integrierte.

Proteste der FPÃ– sowie ein Antrag, dies rÃ¼ckgÃ¤ngig zu machen, wurden ignoriert. Die Einsetzung des Unterausschusses wurde verhindert. Ã–VP, SPÃ– und Neos haben damit eine jahrzehntelange parlamentarische Praxis beendet und ein Signal gesetzt: SÃ¼dtirol ist uns egal. Kein Ã¶sterreichisches â€“ also innenpolitisches â€“ Thema mehr, sondern gleichrangig wie China, USA oder Afghanistan.

SÃ¼dtirol als Herzensangelegenheit

FPÃ–-SÃ¼dtirolsprecher Christofer Ranzmaier kritisierte damals:

SÃ¼dtirol ist keine klassische auÃŸenpolitische Frage, sondern ein wichtiger Teil der historischen Verantwortung Ã–sterreichs.

Wer die Thematik in einem Ã¼berladenen Ausschuss nebenbei mitbehandle, beweise â€žeine gestÃ¶rte Sensorik fÃ¼r die Thematik an sichâ€œ.

FPÃ–-AntrÃ¤ge bleiben liegen

Drei FPÃ–-AntrÃ¤ge wurden vertagt. Sie betrafen das Selbstbestimmungsrecht, den Schutz der deutschen Schule und die historische Gerechtigkeit fÃ¼r SÃ¼dtiroler FreiheitskÃ¤mpfer.

Ranzmaier warf der Regierung vor, keine Debatte und keine Klarheit zu wollen.

Beleg fÃ¼r Doppelmoral

Doch Ã¶ffentlich wird Verbundenheit beschworen, vor allem von der Ã–VP. So betonten erst vor wenigen Tagen die Ã–VP-Abgeordneten Josef Hechenberger, Franz HÃ¶rl und Andreas Minnich, wie wichtig Ã–sterreichs UnterstÃ¼tzung fÃ¼r ein geplantes Zentrum fÃ¼r Autonomie- und Minderheitenfragen in Bozen sei. Josef Hechenberger will die SÃ¼dtiroler Landesregierung â€žweiter international unterstÃ¼tzenâ€œ und gemeinsam mit Italien GesprÃ¤che mit der UNO suchen.

Symbolik ersetzt keine Struktur

Doch parlamentarisch wird er sich wohl nicht einsetzen. Nicht zuletzt, weil genau jenes Gremium abgestellt wurde, das diese Verbundenheit institutionell absichern und in solchen FÃ¤llen aktiv werden kÃ¶nnte.

Das Zentrum in Bozen mag politisch und symbolisch bedeutsam sein. Aber es ersetzt kein eigenes parlamentarisches Gremium in Ã–sterreich. Wer internationale (!) Resonanz fÃ¼r ein Dokumentationszentrum sucht, aber zugleich die vertiefte Behandlung SÃ¼dtirols im Nationalrat ausdÃ¼nnt, Ã¶ffnet sich dem Vorwurf der Doppelmoral.

Budget ohne SÃ¼dtirol-Signal

Noch deutlicher wird dieser Widerspruch beim Budget: der â€žultimative Beweis fÃ¼r das vollkommene Desinteresseâ€œ der Regierung an der Schutzmachtfunktion Ã–sterreichs, so Ranzmaier:

Ein Budget ist immer auch ein politisches Statement.

In den Budgetunterlagen fÃ¤nde sich keine einzige eigenstÃ¤ndige MaÃŸnahme fÃ¼r SÃ¼dtirol.

Geld fÃ¼r Afrika ist vorhanden

DafÃ¼r gibt es jede Menge Geld fÃ¼r Staaten in Asien oder Afrika. Ranzmaier dazu:

Es ist ein Skandal, dass fÃ¼r die ganze Welt Geld da ist, aber fÃ¼r den Schutz von Sprache, Kultur und IdentitÃ¤t unserer eigenen Landsleute kein einziger Cent Ã¼brig bleibt.

Ã–VP-Konter: SÃ¼dtirol brauche kein Steuergeld

Auf diese Kritik reagierte Johannes Schmuckenschlager (Ã–VP). SÃ¼dtirol sei eine der wirtschaftlich erfolgreichsten Regionen Europas und brauche daher kein Steuergeld aus Ã–sterreich, hielt er der FPÃ– entgegen.

Zudem wÃ¼rden Ã–sterreichs BeitrÃ¤ge zur Weltbank Investitionen heimischer Unternehmen im Ausland absichern.

Schutzmachtpolitik ist mehr

Doch Schutzmachtpolitik ist nicht nur eine Frage direkter Subventionen. Es geht auch um parlamentarische Aufmerksamkeit, institutionelle Verankerung, kulturelle Verantwortung und politische PrioritÃ¤tensetzung.

Wenn SÃ¼dtirol weder einen eigenen Unterausschuss bekommt noch im Budget sichtbar wird, bleibt von der Schutzmachtrolle vor allem Rhetorik.