Das Abkommen der EU mit der lateinamerikanischen Wirtschaftsorganisation Mercosur sieht man bei der FPÃ– kritisch.

Foto: Rr Gimenez / wikimediacommons.org (CC BY 3.0 BR), modifiziert

Mercosur

31. Dezember 2025 / 12:05 Uhr

Schutzklauseln beim Abkommen wirkungslos, Ã–VP spielt â€žfalsches Spielâ€œ

Insekten, Laborfleisch, Gentechnik und Hormonfleisch â€“ all das wÃ¼rde den Verbrauchern bald ohne Kennzeichnungen serviert werden, sollte das Mercosur-Abkommen abgeschlossen werden, warnt die FPÃ–.

Konsumenten wird Wahlfreiheit genommen

Und lange dauern wird es wohl nicht, denn der Weg sei schon aufbereitet worden, meinte Landwirtschaftssprecher Peter Schmiedlechner: Die Aufhebung der Kennzeichnung fÃ¼r viele gentechnisch verÃ¤nderte Lebensmittel sei ein weiterer Schritt. In Ã–sterreich scheitere eine ordentliche Lebensmittel-Herkunftskennzeichnung an der Ã–VP. Damit werde den Konsumenten die Wahlfreiheit genommen, die heimischen Produzenten wÃ¼rden austauschbar, und der Handel kÃ¶nne weiter fleiÃŸig abkassieren, so die Kritik.

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Nicht mehr als Beruhigungspillen

Scharfe Kritik Ã¼bte Schmiedlechner an der Ã–VP, die ein â€žfalsches Spielâ€œ spiele:

Anstatt auf europÃ¤ischer Ebene aktiv gegen Mercosur aufzutreten, spricht die Verlierer-Ampel mit gespaltener Zunge. Eine Schande, wenn die von der Ã–VP weggelobten Politiker wie Martin Kocher und Magnus Brunner, die Ã–sterreich an die Wand gefahren haben, jetzt ausrÃ¼cken und Werbung fÃ¼r das Mercosur-Abkommen machen. Die ausverhandelten Schutzklauseln fÃ¼r die Landwirtschaft sind nicht mehr als Beruhigungspillen. Zu oft wurden wir heimischen Bauern schon von der Ã–VP und dieser EU verraten.

Heimische Landwirtschaft stirbt aus

Er verwies darauf, dass jeden Tag neun landwirtschaftliche Betriebe die Produktion fÃ¼r immer einstellen. Es ergebe wenig Sinn und bringe langfristig keinen Vorteil, ein Mercosur-Handelsabkommen abzuschlieÃŸen, wenn die heimische Industrie aufgrund hoher Energiekosten und irrsinniger Umweltauflagen nicht wettbewerbsfÃ¤hig sei und man gleichzeitig mit dem Handelsabkommen die heimischen Familienbetriebe ruiniere. â€žRegional statt globalâ€œ sollte die Devise sein, denn nur wer regional kauft, schaffe ArbeitsplÃ¤tze und WertschÃ¶pfung im eigenen Land.

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