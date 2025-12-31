NÃ¼chterne Bilanz des EU-Wiederaufbaufonds: Viel Geld fÃ¼r fast nichts

0,2 Prozent Wachstum fÃ¼r 750 Milliarden Euro. So lautet die ernÃ¼chternde Bilanz des EU-Corona-Wiederaufbaufonds.

Enormer finanzieller Aufwand fÃ¼r fast nichts

Wie das Handelsblatt als Erstes berichtete, schÃ¤tzen mehrere Analysten die EU-weite Wachstumswirkung des auf Schulden finanzierten Fonds auf lediglich rund 0,2 Prozent pro Jahr.

Der Wiederaufbaufonds mit einem Volumen von 750 Milliarden Euro wurde 2020 von BrÃ¼ssel beschlossen, um die wirtschaftlichen Folgen der eigenen Corona-Politik abzufedern und zugleich Investitionen in Digitalisierung und Klimaschutz zu beschleunigen.

Begrenzter Wachstumseffekt auf EU-Ebene

FÃ¼nf Jahre spÃ¤ter fÃ¤llt die Gesamtbilanz aus makroÃ¶konomischer Sicht katastrophal aus.

Auf europÃ¤ischer Ebene zeigt sich laut Handelsblatt, dass der Fonds das Wirtschaftswachstum nur geringfÃ¼gig gestÃ¼tzt hat. Im Durchschnitt ergibt sich Ã¼ber mehrere Jahre hinweg ein zusÃ¤tzlicher Wachstumsimpuls von nur rund 0,2 Prozent pro Jahr. Damit bleibt der Effekt deutlich hinter den ursprÃ¼nglichen Erwartungen zurÃ¼ck, die von der Kommission fÃ¼r die erstmaligen gemeinsamen Schulden der EU postuliert wurden.

Unterschiedliche Effekte in den Mitgliedstaaten

Nur Griechenland profitierte laut Berechnungen von Capital Economics. Die dortigen Hilfen von 36 Milliarden Euro entsprachen fast 22 Prozent des Bruttoinlandsprodukts von 2020 und sorgten fÃ¼r einen jÃ¤hrlichen Wachstumseffekt von rund 1,5 Prozentpunkten.

Keine messbaren ProduktivitÃ¤tsgewinne

Ein zentrales Ziel des Fonds war es, langfristig die WettbewerbsfÃ¤higkeit der europÃ¤ischen Volkswirtschaften zu stÃ¤rken. Doch gerade hier sind die Ergebnisse laut Handelsblatt ernÃ¼chternd: Weder in Griechenland noch in Spanien oder Italien ist die ProduktivitÃ¤t pro BeschÃ¤ftigtem bislang messbar gestiegen.

Ã–konomen schlieÃŸen zwar spÃ¤tere Effekte nicht aus, belastbare Belege gibt es bislang jedoch nicht.

Beruhigung der MÃ¤rkte, offene Finanzfragen

Positiv bewerten Experten vor allem die Signalwirkung des Fonds. Die AnkÃ¼ndigung gemeinsamer EU-Schulden habe 2020 zur Beruhigung der FinanzmÃ¤rkte beigetragen und die Zinsen fÃ¼r hochverschuldete LÃ¤nder gesenkt, betont der Ã–konom Zsolt Darvas vom Thinktank Bruegel.

Zugleich mehren sich jedoch Fragen zur weiteren Abwicklung: Nicht alle Staaten rufen ihre Mittel ab, Kredite gelten als unattraktiv, und ein klarer RÃ¼ckzahlungsplan fÃ¼r die EU-Schulden ist weiterhin offen.

Ã–sterreich zwischen Nutzen und Belastung

Aus Ã¶sterreichischer Sicht bleibt die Bilanz besonders heikel, zumal die Ã–sterreicher rund zwÃ¶lf Milliarden Euro davon gestemmt haben. Wie sich jetzt herausstellt: fÃ¼r fast nichts. Gleichzeitig erhÃ¤lt Ã–sterreich nur einen vergleichsweise kleinen Teil der Mittel zurÃ¼ck und ist es Ã¼ber den EU-Haushalt wesentlich an der RÃ¼ckzahlung beteiligt. Unterm Strich ergibt sich damit fÃ¼r Ã–sterreich ein negativer Saldo von mindestens acht Milliarden Euro, wobei der tatsÃ¤chliche Endbetrag noch steigen kann, da Zinskosten und RÃ¼ckzahlungsmodalitÃ¤ten bis heute nicht vollstÃ¤ndig fixiert sind.

Gleichzeitig arbeitet die EU bereits an neuen Schulden-Instrumenten â€“ etwa fÃ¼r die Ukraine-Finanzierung, den Klimaschutz oder die Verteidigung.