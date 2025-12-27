Iraner überfiel Tankstelle mit Messer – zwei Verletzte

In Linz ist es in der Nacht auf den gestrigen Freitag kurz nach Mitternacht in einer Tankstelle zu einem gewalttätigen Zwischenfall mit migrantischer Beteiligung gekommen: Ein 38-jähriger Iraner, gegen den aufgrund früherer Vorfälle bereits ein Hausverbot bestand, betrat erneut den Verkaufsraum der Tankstelle. Dort eskalierte die Situation dann völlig, zwei Personen wurden verletzt.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Iraner drohte Tankstellen-Mitarbeitern mit dem Tod

Mitarbeiter der Tankstelle forderten den Mann auf, das Gebäude zu verlassen. Im Zuge dieser Aufforderung soll der Iraner ein Taschenmesser gezogen und zwei Angestellte mit dem Umbringen bedroht haben. Ein 30-jähriger Mitarbeiter setzte nach eigenen Angaben einen Besenstiel ein, um einen möglichen Angriff abzuwehren.

Wilde Rangelei mit sieben Beteiligten

In weiterer Folge entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, an der insgesamt sieben Personen beteiligt waren. Dabei versuchten einige der Anwesenden, den Mann in den Räumlichkeiten festzusetzen, während andere ihm zur Flucht verhelfen wollten. Bei dem Versuch, den 38-Jährigen zu fixieren, wurde ein 30-jähriger Afghane leicht durch das Messer verletzt.

Festgenommener Iraner gestand Heroin-Konsum

Der Mann konnte schließlich von der Polizei festgenommen werden. Er erlitt im Zuge der Abwehrhandlungen Verletzungen unbestimmten Grades. Gegenüber den Einsatzkräften zeigte er sich zum regelmäßigen Konsum von Heroin geständig. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 38-Jährige in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Quelle: LPD Oberösterreich