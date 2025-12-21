Christoph Wiederkehr

Neos-Bildungsminister Christoph Wiederkehr darf sich über die blickdichten Vorhänge an seinem Arbeitsplatz freuen – für den Steuerzahler ist die Aufrüstung allerdings weniger angenehm.

Foto: Florian Schrötter / BKA

Anfragebeantwortung

21. Dezember 2025 / 15:47 Uhr

Bildungsministerium: 11.000 Euro für Vorhänge, 12.000 Euro für Sitzgarnitur

Die sicherheitsmäßige Aufrüstung des Büros von Neos-Bildungsminister Christoph Wiederkehr kommt die krisengeplagte österreichische Bevölkerung teuer zu stehen. Während viele Menschen mit steigenden Lebenshaltungskosten zu kämpfen haben, wurden allein im dritten Quartal 10.618,20 Euro für „Karniesen samt blickdichten Vorhängen“ ausgegeben. Bekannt wurden diese Ausgaben durch eine parlamentarische Anfrage der FPÖ an das Ressort von Minister Wiederkehr.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung


Empfehlung des Innenministeriums

Gerechtfertigt wurden diese Anschaffungen mit Sicherheitsgründen:

Dies erfolgte als sicherheitserforderliche Maßnahme zwecks effektiven Sicht- und Blendschutzes für die betreffenden Räumlichkeiten auf Anordnung bzw. dringende Empfehlung des Bundesministeriums für Inneres.

Teure Einrichtung und Apple-Geräte

Doch damit nicht genug: Zusätzlich investierte das Bildungsministerium 12.000 Euro in eine neue „Sitzgarnitur samt Tisch sowie acht Besprechungssessel zu einem vorhandenen Besprechungstisch“. Auch die technische Ausstattung wurde erweitert. Für zehn Apple-Tablets (iPad 11) gab das Ministerium weitere 9.332,28 Euro aus – ebenfalls finanziert aus öffentlichen Mitteln.

Das könnte Sie auch interessieren:

Unterstützen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Überweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Politik aktuell

21.

Dez

15:47 Uhr
21. Dezember 2025

Bildungsministerium: 11.000 Euro für Vorhänge, 12.000 Euro für Sitzgarnitur

21. Dezember 2025

„Reiner Schmäh“: Karners Kurzzeit-Stopp des Familiennachzugs löst keine Probleme

21. Dezember 2025

Brüssel vor nächster Stufe: Bald CO₂-Zoll auf Waschmaschinen und Geschirrspüler

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram

Klicken um das Video zu laden.