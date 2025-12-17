SPÖ-Mitglieder für strengere Asylpolitik und Obergrenze

Daniel Fellner, neuer Landeschef der Kärntner SPÖ, ließ eine Umfrage zur Asylpolitik der Sozialdemokratie durchführen – und das Ergebnis ist eindeutig: Mehr als 81 Prozent sprechen sich für einen härteren Asylkurs aus.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Verpflichtende Kurse für Asylanten gefordert

824 Genossen hatten per App an der Umfrage teilgenommen. Mehr als 96 Prozent stimmten für verpflichtende Sprach- und Wertekurse für Asylanten, auch für Konsequenzen bei Nichtbeachtung. 75 Prozent befürworten eine Asylobergrenze, und 78 Prozent sehen Grundkenntnisse der deutschen Sprache als Voraussetzung für Sozialleistungen.

Auftakt von Mitgliederbefragungen in Kärnten

SPÖ-Landesgeschäftsführer David Pototschnik sieht in dem Ergebnis den Auftrag, genauer hinzuhören. In Zukunft sind regelmäßige Mitgliederbefragungen in der SPÖ Kärnten gefragt, Ziel ist eine stärkere Einbindung der Parteimitglieder.