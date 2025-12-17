Andreas Babler

Vizekanzler und SPÖ-Chef Andreas Babler hat ein Problem: Seine eigenen Parteimitglieder sprechen sich für einen deutlichen Kurswechsel in der Asylpolitik aus.

Foto: Team Basis / flickr.com (CC BY 2.0)

SPÖ

17. Dezember 2025 / 13:26 Uhr

SPÖ-Mitglieder für strengere Asylpolitik und Obergrenze

Daniel Fellner, neuer Landeschef der Kärntner SPÖ, ließ eine Umfrage zur Asylpolitik der Sozialdemokratie durchführen – und das Ergebnis ist eindeutig: Mehr als 81 Prozent sprechen sich für einen härteren Asylkurs aus.

Verpflichtende Kurse für Asylanten gefordert

824 Genossen hatten per App an der Umfrage teilgenommen. Mehr als 96 Prozent stimmten für verpflichtende Sprach- und Wertekurse für Asylanten, auch für Konsequenzen bei Nichtbeachtung. 75 Prozent befürworten eine Asylobergrenze, und 78 Prozent sehen Grundkenntnisse der deutschen Sprache als Voraussetzung für Sozialleistungen.

Auftakt von Mitgliederbefragungen in Kärnten

SPÖ-Landesgeschäftsführer David Pototschnik sieht in dem Ergebnis den Auftrag, genauer hinzuhören. In Zukunft sind regelmäßige Mitgliederbefragungen in der SPÖ Kärnten gefragt, Ziel ist eine stärkere Einbindung der Parteimitglieder.

