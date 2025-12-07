Syrer und Ukrainer verprügelten 13-jährigen Österreicher

Zu einem brutalen Angriff auf einen erst 13-jährigen Österreicher ist es am Freitagabend am Busbahnhof ZUP in Lindau im bayerischen Bodensee-Landkreis gekommen. Laut Polizei sollen vier minderjährige Jungen – zwei Syrer, zwei Ukrainer – gemeinsam auf das Opfer losgegangen sein und dabei Nothämmer aus einem Stadtbus eingesetzt haben.

Migranten-Kinder prügelten mit Notwerkzeugen auf 13-Jährigen ein

Gegen 22 Uhr meldete ein Zeuge den Vorfall. Mehrere Streifen rücken sofort aus. Ein Polizeisprecher beschreibt die Lage: „Mehrere Personen haben auf ihr Opfer eingeprügelt, welches verletzt am Boden liegen blieb.“ Die Täter hatten zuvor die Notwerkzeuge aus einem Bus entwendet und gezielt eingesetzt. Nachdem der Junge zu Boden ging, sollen die Angreifer weiter auf ihn eingetreten haben.

Flucht der Prügel-Ausländer dauerte nicht lange

Die Tatverdächtigen flohen zunächst, konnten aber nur wenige hundert Meter entfernt hinter einem Gebäude der Kriminalpolizei gestellt werden. Es handelt sich um ein Brüderpaar aus Syrien sowie zwei ukrainische Kinder im Alter von 11 bis 13 Jahren. Alle vier leben in Vorarlberg.

Sorgeberechtigte und das Jugendamt wurden eingeschaltet. Das Opfer erlitt nach aktuellem Ermittlungsstand keine schweren Verletzungen. Als Auslöser der Attacke nennt die Polizei eine verbale Streitigkeit zwischen dem 13-jährigen Ukrainer und dem Opfer. Die Polizei ermittelt weiter, unterstützt von Bundes- und Grenzpolizei, um den genauen Ablauf und mögliche Hintergründe zu klären.