In U-Bahn-Station: Tschetschene wollte Ex-Freundin abstechen, Passant griff ein

In der Wiener U-Bahn-Station Längenfeldgasse (Linie U4) ist es am gestrigen Freitagmorgen zu einem gefährlichen Vorfall gekommen. Ein 15-jähriger Tschetschene soll versucht haben, seine gleichaltrige Ex-Freundin mit einem Messer anzugreifen.

40-Jähriger schritt ein, Mädchen stürzte auf Gleis

Ein 40-jähriger Passant griff beherzt ein, um das Mädchen zu schützen, und wurde dabei selbst leicht verletzt. Dann wurde die Auseinandersetzung zwischen dem Migranten, seiner Ex-Freundin und dem eingreifenden Passanten noch dramatischer: Während der Auseinandersetzung stürzte die Jugendliche auf das Gleis, konnte aber dank weiterer Passanten wieder auf den Bahnsteig klettern.

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen noch vor Ort vorläufig fest. Das Messer wurde sichergestellt. Die 15-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, der Helfer vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Quelle: LPD Wien