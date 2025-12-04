Mainstream-Medien wie die mit GEZ-Geldern zwangsfinanzierte ARD und der Spiegel erzählen den Deutschen Horrorgeschichten über angebliche Sabotagen durch Putin. Nun stellt sich dank Nius heraus, dass 92 Prozent aller Anschläge auf die bayerische Infrastruktur auf das Konto von Linksradikalen gehen.

Linker Terror bei mehr als 90 Prozent

Wie eine “kleine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion im Bayerischen Landtag” offenbarte, gab es von 2019 bis 2024 263 erfasste Angriffen auf die Infrastruktur Bayerns. Dabei “entfielen 92,4 Prozent (243) auf links motivierte Täter, 5,7 Prozent (15) auf Rechtsradikale und 1,9 Prozent (5) auf ausländische Gruppen”.

Wer nun jedoch denkt, das sei alles, der irrt sich. Denn zusätzlich gab es in diesem Zeitraum noch zahlreiche “Attacken auf Handel und Wirtschaft”. Von den 465 Anschlägen waren “96 Prozent (447) links motivierte, 2,8 Prozent (13) rechts motivierte und 1 Prozent (5) ausländische Täter”. In der BRD scheint jedoch nur die AfD ein Problem mit diesem linksextremen Terror zu haben. Die Altparteien finanzieren hingegen lieber weiter Linksextremisten und jammern hinterher darüber, dass angeblich Putin alles Mögliche in Deutschland sabotiert, obwohl sie die wahren Saboteure oftmals selbst finanzieren dürften.

AfD prangert Linksextremismus an

Der bayerische AfD-Politiker Richard Graupner erklärte dazu laut Nius: “Die Antworten der Bayerischen Staatsregierung untermauern eindeutig, dass die größte Gefahr für die bayerische Wirtschaft und unsere strategische Infrastruktur von linksextremistischen Tätern ausgeht. Es ist alarmierend, dass sowohl private Unternehmen als auch zentrale Einrichtungen wie Schienen, Brücken und Energieanlagen überwiegend Ziel solcher Attacken sind. Die Politik darf das Problem nicht weiter relativieren oder ausblenden, sondern muss endlich klare Maßnahmen gegen linksextreme Gewalt ergreifen.”